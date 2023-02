Jordi Selga aspirarà a la reelecció com a alcalde de Guixers a les eleccions municipals del mes de maig. Al marge de Solsona, que ja té quatre candidats confirmats, és el primer alcalde de comarca que ha manifestat públicament la seva voluntat de tornar a encapçalar una candidatura. Selga explica que el seu objectiu és donar continuïtat als diferents projectes que ha impulsat durant els darrers quatre anys, alguns d'ells relacionats amb el desplegament de la fibra òptica al municipi o la millora dels camins d'accés a les masies.

L'any 2019 Selga es va presentar com a grup independent sota el paraigua de Junts per Catalunya. Aquesta vegada, però, a tres mesos de les eleccions encara no té clar sota quines sigles anirà la seva candidatura. "La meva prioritat és arribar a un acord amb la resta de municipis de la comarca per vincular-nos a un partit que ens permeti tenir la suficient força al Consell Comarcal", assenyala Selga, que posa en relleu que les llistes independents vehiculades a partits són opcions que cada vegada prenen més força als municipis.

Selga, que va rellevar Marià Chaure a l'alcaldia després de 28 anys, es mostra disposat a continuar a l'Ajuntament. El batlle afirma que se sent satisfet amb la feina feta durant aquest mandat i remarca que, si els electors el tornen a escollir com a alcalde, algunes de les seves prioritats seran treballar per al repoblament del municipi o la millora de la gestió forestal, a partir de l'impuls de la pagesia i la ramaderia i el treball amb l'ADF de la Vall de Lord.

El batlle esmenta alguns dels projectes que li agradaria veure finalitzar, com els canvis en el sistema de recollida selectiva al municipi o la construcció d'un camí per a vianants per accedir fins a l'església de Vilamantells, "una obra que suposarà una millora per als veïns que tot sovint s'hi apropen a fer un tomb".