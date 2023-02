A partir d’avui i durant quinze dies, la Policia Local de Solsona durà a terme una campanya informativa a peu de carrer per recordar a tothom que surti amb un gos la nova normativa municipal, en vigor des del 24 de gener. Des d’ara, tal com es va avançar a la tardor, per sortir a passejar amb un gos és obligatori dur bosses per recollir-ne els excrements i una ampolla d’aigua per diluir-ne els orins. No fer-ho està tipificat com a falta greu i, per tant, sancionable amb multes de 100 a 600 euros.

El novembre passat el ple va aprovar incorporar aquesta mesura en l’ordenança reguladora de la tinença d’animals domèstics de Solsona, contra la qual no s’han presentat al·legacions. El govern municipal ho justificava per la presència creixent d’excrements i miccions a la via pública, una preocupació que els veïns també han fet arribar a l’executiu en pràcticament totes les visites als barris de la ciutat. Aquest acord es va adoptar amb l’abstenció de l’oposició, que es va mostrar escèptica sobre la seva eficàcia. Totes les formacions comparteixen la necessitat d’abordar la problemàtica, però dubten de la solució. Després de constatar la dificultat de sancionar aquelles persones que no compleixen l’obligació de recollir les deposicions del seu gos i d’estudiar diferents mètodes, l’Ajuntament solsoní va considerar que calia obligar els propietaris de gossos a dur bosses i aigua per diluir-ne els orins. “Estem convençuts del civisme de la gran majoria de ciutadans amb gos. Però la proliferació d’excrements i orins als carrers de la nostra ciutat ens obliga a fer insistència en el que es considera una tinença responsable d’animals a la via pública”, destaca l’alcaldessa, Judit Gisbert. Per tal de recordar aquestes obligacions, fins al 12 de març la Policia Local no sancionarà, però patrullarà cada dia en diferents franges horàries per lliurar un fulletó informatiu a qui surti a passejar amb un gos en zones habitualment concorregudes, com el Camp del Serra, el nucli antic, els camins de la Mare de la Font i de la Ribera, el carrer del Metge Cots, el sector de la Creu de Sant Joan o l’entorn de les pistes de tennis i pàdel, entre d’altres. Els agents aprofitaran aquesta actuació per recollir les dades d’identificació dels animals i contribuir a endreçar el cens municipal d’animals de companyia de Solsona. Dispensadors i ampolles a l’Oficina d'Atenció Ciutadana En aquests moments hi ha censats al registre municipal uns 600 gossos, si bé s’estima que n’hi ha molts que no hi són i d’altres que s’han mort i els titulars no els han donat de baixa. Es recorda que tothom que tingui el gos censat i estigui al corrent del pagament de la taxa anual pot recollir un dispensador de bosses i una ampolla tova a l’Oficina d'Atenció Ciutadana de l’ajuntament. Des que es van començar a entregar aquests kits, la tardor passada, se n’han recollit poc més de 200. Aquesta acció es complementa amb un ban d’alcaldia que es distribueix a diversos establiments i llocs públics de la ciutat i una nova campanya a mitjans de comunicació i xarxes socials molt similar a la de l’octubre passat, que porta per lema El teu gos, la teva responsabilitat. No deixis traça!. El seu contingut es pot consultar també al web municipal: https://www.ajsolsona.cat/arees/medi-ambient/campanya-el-teu-gos-la-teva-responsabilitat-no-deixis-traca.