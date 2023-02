La construcció d’una sitja de sal a Coll de Jou genera crítiques entre els veïns

La construcció d'una sitja per emmagatzemar sal a Coll de Jou, una important cruïlla de carreteres situada al terme municipal de Guixers, ha generat malestar entre alguns veïns de la comarca, que critiquen l'impacte visual que representarà la futura instal·lació en un enclavament emblemàtic ubicat a la Serra de Querol, a uns 1.461 metres d'altitud, en què molts turistes s'aturen a gaudir de les vistes i a agafar aigua de la font de Coll de Jou.

Es tracta d'un punt amb un elevat flux de trànsit on conflueixen les carreteres L-401 que ve del Pont d'Espia, la LV-4241 que uneix Solsona amb Sant Llorenç de Morunys, la que accedeix a les pistes del Port del Comte i la que va al Montnou i a Prats de Bacies. El Departament de Territori ha projectat en aquest indret la construcció d'una sitja d'emmagatzematge de sal per a mantenir els serveis viaris de les carreteres davant les nevades i les glaçades de l'hivern. De moment, però, només s'ha construït una solera de formigó per col·locar-hi la sitja.

L'inici dels treballs per construir la sitja de sal ha provocat que alguns usuaris que freqüenten la zona hagin alçat la veu per intentar aturar l'obra. "La sitja tindrà un impacte visual brutal, tenint en compte que es tracta d'un lloc de parada de turistes, ciclistes i excursionistes amb unes vistes esplèndides", posa de manifest el solsoní Antoni Padullés, en representació del grup de veïns que s'oposen a la construcció. També apunta que la instal·lació ocuparà la zona on normalment aparquen els cotxes que s'aturen per buscar aigua a la font de Coll de Jou, "fet que dificultarà molt l'accés a la zona". Padullés explica que no han presentat cap al·legació formal contra el projecte, però es no descarta aquesta opció si l'obra continua endavant.

Per la seva part, l'alcalde de Guixers, Jordi Selga, assegura que no ha rebut cap petició expressa dels veïns per paralitzar la construcció de la sitja i assenyala que es tracta d'una obra que està liderada per Territori, per tant, "no pertoca a l'Ajuntament decidir sobre la ubicació d'una instal·lació que és necessària per al servei de manteniment hivernal de les carreteres". El batlle afegeix que, en les reunions que va mantenir amb tècnics del Departament sobre la construcció de la sitja, "es va explicitar que aquesta seria de fibra amb uns colors integrats en el paisatge, de forma que l'impacte visual seria menor".

Fonts del departament indiquen que el lloc on es preveu la ubicació de la sitja és idoni per a les tasques de vialitat hivernal, ja que permet que els vehicles carreguin sal per a l’operatiu de les carreteres L-401, LV-4241 i C-462 sense haver de tornar a Solsona, de forma que la nova instal·lació estalviaria temps i quilòmetres. A més, especifiquen que l'emplaçament escollit disposa d'espai per facilitar les operacions logístiques d'entrada i sortida dels camions que carreguen la sal. No obstant això, afirmen que la seva voluntat és analitzar altres indrets de la zona de Sant Llorenç de Morunys amb menor impacte visual i que no minvin gaire l’efectivitat dels operatius de vialitat hivernal abans d'instal·lar la sitja.