Des de fa unes setmanes, la deixalleria mòbil de Solsona ha ampliat el seu itinerari amb tres punts nous: Sant Bernat (carrer del Blat), Cal Xuxa (carrer de les Pollancres) i zona esportiva (carrer de Salvador Espriu). Aquests s’afegeixen als que ja disposaven del servei des de final del 2021, que són el Camp del Serra, l’avinguda del Pont, la carretera de Torà, la zona de la Cissa i la Cabana d’en Geli, amb una redistribució dels horaris.

L’apropament del servei d’aquest tipus de recollida de residus és una de les peticions que els veïns han fet arribar a l’Ajuntament per mitjà de les visites als barris. Per això la regidoria de Medi Ambient ha optat per redistribuir l’horari de la deixalleria mòbil d’algunes parades en aquelles franges de menys afluència d’usuaris. Així, el tercer dimecres de cada mes, la deixalleria mòbil s’instal·larà al Camp del Serra durant la primera franja de la tarda (de 4 a 6 de la tarda) i a Sant Bernat, la segona (de 6 a 8 del vespre); el tercer dissabte de cada mes, funcionarà a l’avinguda del Pont durant la primera franja de matí (de 10 a 12 del migdia) i a Cal Xuxa, la segona (de 12 a 2 del migdia), mentre que el quart dimecres, la tarda es repartirà entre la carretera de Torà (de 4 a 6 de la tarda) i la zona esportiva (de 6 a 8 del vespre). El calendari actualitzat del servei es pot descarregar del web municipal aquí: https://www.ajsolsona.cat/documents/altres-varis-1/calendari-de-la-deixalleria-mobil-per-zones-2023.

La deixalleria mòbil surt habitualment tots els dimecres i dissabtes de cada mes, excepte els festius, per apropar la deixalleria a la ciutadania i complementar el servei de recollida de residus porta a porta. Les dues fraccions per les quals s’ha utilitzat més durant els primers dos mesos d’enguany han estat l’oli vegetal de cuina usat i les càpsules de cafè. També s’hi admeten residus de tèxtil (roba i calçat); fluorescents, làmpades de vapor de mercuri i bombetes; piles i acumuladors; tòners; pintures, dissolvents i vernissos; petits electrodomèstics; cosmètics; aerosols; ferralla i metalls; vidre pla i plàstics que no són envasos.

Gairebé tres-centes entrades mensuals

Els darrers tres mesos –des que es disposa d’una aplicació que facilita la gestió dels residus–, s’han registrat entre 255 i 279 aportacions mensuals a la deixalleria mòbil amb una mitjana de 2,5 entrades per usuari. Aquest servei municipal, adjudicat a l’empresa Jaume Oró, va entrar en funcionament a final del 2021 amb un vehicle provisional, fins que el maig de l’any passat va arribar el definitiu.