El Berguedà i el Solsonès es podran beneficiar a partir de la tardor dels descomptes del transport públic de la T-Mobilitat, com ara la T-Jove, la tarifa reduïda que permetrà als joves viatjar entre la seva comarca i Barcelona durant tot un trimestre per 40 euros. El conseller de Territori, Juli Fernàndez, ha anunciat aquest dimecres, en una visita a l'heliport de Berga, que a finals d'any les comarques que formen part de l'anomenada setena corona s'integraran en el sistema tarifari de l'Autoritat del Transport Metropolità.

Actualment, els usuaris del transport públic d'aquestes comarques no poden beneficar-se dels mateixos descomptes que poden adquirir els que viatgen del Bages en avall. Per aquest motiu, la proposta del conseller d'ampliar la T-Mobilitat més enllà de la sisena corona ha estat molt celebrada al territori. L'alcalde de Berga, Ivan Sànchez, ha destacat que "és una gran notícia per a la comarca, però ens agradaria que aquestes bonificacions arribessin abans".

En aquest sentit, Fernàndez ha explicat que per integrar la setena corona al sistema tarifari del transport públic cal impulsar l'adaptació tecnològica de les màquines expenedores de bitllets, de manera que es pugui adquirir la T-Mobilitat i els altres títols que en pengen, com la T-Jove. El conseller confia que l'adaptació tecnològica s'enllesteixi en un termini de mig any, "amb la previsió que a la tardor la T-Mobilitat ja es posi en marxa al Berguedà, al Solsonès i a altres comarques com el Ripollès".