Piteus per Sant Llorenç ha anunciat que es tornarà a presentar a les eleccions municipals del maig. La formació vinculada a Esquerra Republicana encara no ha confirmat si Francesc Riu, actual alcalde del municipi, repetirà com a candidat en la pròxima legislatura. "En les pròximes trobades decidirem entre tots les tasques que assumirà cadascú", apunta el batlle.

En un comunicat, apunten que la decisió de tornar a presentar-se com a força política s'ha pres després de valorar el treball del darrer mandat i contrastar els projectes que s'han desenvolupat i aquells que han quedat a mig camí i que "són necessaris per millorar la qualitat de vida de la gent del poble". Alhora, també destaquen que han treballat per buscar persones noves amb l'ànim de renovar i reforçar la llista de cara els pròxims comicis.