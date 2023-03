L'actual cap del grup municipal de Junts per Solsona, Marc Barbens, es presentarà a les eleccions amb una llista pròpia, deslligada de la de Junts per Catalunya, que està encapçala per la solsonina Elis Colell. De fet, Colell va donar a conèixer que seria cap de llista el mes de setembre i a l'octubre va ser presentada com a tal en un acte a Solsona que va comptar amb el suport del cap bicèfal de la formació, Jordi Turull i Laura Borràs. Després que Junts triés Elis Colell per al seu projecte a Solsona només restava poder saber què faria Barbens, un polític que ha seguit el recorregut del seu partit fins a les evolucions del PDeCAT. Actualment no hi milita. Barbens creu que hi ha un espai electoral per a un sector de la població de Solsona que representa. Les diferències entre el sector que representa Barbens i el que representa Colell estaria al fons d'aquesta separació de projectes.

Barbens ha emès aquest diumenge un comunicat en què explica que "concorrerà com a cap de llista a les pròximes eleccions" i que "ho farà amb una candidatura independent", que serà una novetat en la cursa electoral per entrar al nou ajuntament de Solsona. La notícia s’ha concretat després de "setmanes de reflexió i debat intern sobre l’escenari polític solsoní", destaca Barbens. Finalment es presenta per "representar una manera concreta d’entendre la gestió pública basada en la centralitat, el sentit comú, el rigor i la capacitat d’aplicar noves mirades". El cap del grup de Junts per Solsona s'emporta a la nova candidatura els actuals regidors a l'Ajuntament i bona part de la llista que el va acompanyar fa 4 anys. Considera que en aquests moments el mot que més s'escau és independents perquè tampoc se senten lligats al PDeCAT, que "considerem que és un partit que ha acabat la seva trajectòria". Les diferències amb la llista de Colell venen més per problemes o punts de vista diferent en el si de la ciutat i la comarca que no pas per lectures polítiques d'abast més nacional.

Barbens assegura que concorre amb una llista com a independents per tal de diferenciar-se del projecte de Junts x Cat que lidera Colell i perquè valora com a actius seus "l'experiència política acumulada a diferents nivells" i la seva aposta perquè "el treball per a la ciutat sigui el principal aval del projecte". Si no es volia presentar amb cap altra formació, l'única opció que li quedava era formar una llista independent i considera que "presentar-se com a independent encara dona més llibertat per tal d’actuar amb l’únic propòsit de sumar per Solsona".

La voluntat del cap de llista és la de "col·laborar amb tothom que vulgui millorar el benestar de les persones basant-se en la creació d’oportunitats econòmiques i residencials". "Qui vulgui viure a Solsona ha de poder-ho fer en unes condicions de vida òptimes", afegeix. Barbens apunta que també es planteja que Solsona "no sigui una ciutat aturada en el temps i només per a gent que hi passi els caps de setmana".

Barbens va néixer a Ogern, a l'Alt Urgell, l'any 1991, i de ben petit la seva família es va traslladar a Solsona. Va ser regidor de Solsona amb només 22 anys. Ara, amb 31, afronta un nou repte per ser alcalde amb molta més maduresa política.