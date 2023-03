Marc Barbens, actual cap del grup municipal de Junts per Solsona, i els regidors de la seva formació a l'Ajuntament de Solsona hauran de formar una candidatura independent perquè a dins de la família dels hereus de Convergència en aquesta ciutat, i a la comarca, s'han anat gestant dues branques enfrontades que ha acabat amb una divisió: El grup que mou Joan Solà, alcalde de Riner, enfront del grup que està a l'entorn de Marc Barbens.

Arribats als mesos previs a les eleccions, Solà, que havia quedat al marge dels grups de CiU, PDeCAT i Junts des del 2015, es va moure cap a Junts x Cat, al mateix temps que el grup que té representació a l'Ajuntament de Solsona deixava la militància del PDeCAT, perquè consideren que és un projecte que ha arribat al seu final, i feia un apropament cap a un moviment independent, molt pedecatista, però que ha acabat convergint en Junts en ares a la unitat d'aquest sector nacionalista. Aquest era Impulsem Lleida, que tenia també una altra família germana en Impulsem Penedès. Barbens i el seu grup no s'hi van acabar d'implicar i, encara sense haver-se decidit, es van trobar que Junts havien presentat una candidata, Elis Colell, i que Impulsem havia signat una acord amb Junts. Barbens, des d'aquest moment, quedava fora. I a Junts tampoc va trobar massa complicitat per intentar resoldre el conflicte de Solsona.

Aquesta plataforma Impulsem, per exemple, és la que ha fet que a Igualada, Marc Castells, actual alcalde, es presenti com a independent però vinculat pel que fa als vots per formar el Consell comarcal de l'Anoia i la Diputació de Barcelona amb Junts x Cat. Castells havia estat un dels dirigents del PDeCAT i formava part de la candidatura que va liderar Àngels Chacón a les darreres eleccions al Parlament de Catalunya, i això l'enfrontava a molts excompanys de formació que donaven suport a Junts. Però paït el fracàs del PDeCAT, que es va quedar fora de l'arc parlamentari, ha fet un retorn al sector majoritari per via interposada, a través del grup Impulsem Penedès.

Amb Elis Colell com alcaldable i l'actual grup municipal fora de la propera candidatura, a Barbens i els seus només els quedava prendre una decisió sobre un plantejament binari, continuar lligats a la vida política municipal com a independents o bé llançar la tovallola i deixar la política municipal. Finalment concorren a les eleccions. Competiran amb Colell i la resta de formacions. A Solsona hi podria haver un tauler de joc de fins a 7 formacions (ERC, Junts, PSC, CUP, PP, Independents i Vox, aquests encara no han fet pública la voluntat de ser-hi presents) per optar a les 13 cadires de regidor. Barbens té clar que es presentarà com a independent encara que potser la llista acabi tenint un nom que, de moment, no vol fer públic.

A la comarca, el moviment de Solsona podria posar sobre la taula més punts de fractura a la comarca de la família del nacionalisme més moderat. Barbens no descarta que hi hagi més llistes d'independents, i tampoc que aquestes llistes es puguin unir per sumar vots de cara a tenir representació al Consell. La de la Diputació, que és un sol diputat, la dona per perduda i creu que si ho hi ha un daltabaix molt important respecte els resultats del 2019 hauria de ser per a ERC. El puzzle del mapa polític preelectoral ha d'acabar de descobrir totes les peces en les properes setmanes, perquè queden menys de tres mesos per a les eleccions. Ara, aquells que un dia van ser independents perquè discrepaven del sector dominants a CiU o a Junts, ara podrien presentar-se sota el paraigua de Puigdemont. Giragonses de la política local que, a vegades marxa de l lògica de la política nacional.