L'alcalde de pinós, Xavier Vilalta, tornarà a concórrer a les eleccions municipals del mes de maig amb l'objectiu de donar continuïtat als projectes iniciats en aquest mandat. El batlle es presentarà sota les sigles de Compromís per Catalunya, una marca vinculada a Junts amb la qual espera sumar forces al Consell Comarcal del Solsonès.

Vilalta es mostra satisfet de la feina feta durant aquest mandat amb accions com la reforma de la carretera de Vallmanya, la consolidació de la torre d'Ardèvol o les diverses actuacions en camins. No obstant això, apunta que la lentitud de l'administració ha provocat que alguns projectes quedin al tinter, com ara el desplegament de la fibra òptica al municipi, la reforma total de l'edifici del santuari de Pinós o la transició energètica en les infraestructures municipals.

Així, el batlle espera revalidar la seva candidatura amb la voluntat de "tirar endavant aquestes propostes i continuar treballant per al poble".