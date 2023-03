Riner ha adjudicat les obres per millorar el tram de la carretera LV-3002 d'Hostal del Boix al nucli de Su, conegut com "la variant de Su". Es tracta d'una obra històricament reivindicada al territori a causa de la perillositat del traçat actual de la carretera, ple de corbes que dificulten el trànsit de gran tonatge com ara camions i autocars.

L'actuació de la Diputació de Lleida, que s'executarà enguany, "facilitarà força el pas de vehicles, que fins ara havien de circular molt lentament, i contribuirà a reduir els petits accidents", remarca l'alcalde de Riner, Joan Solà. El batlle també explica que la carretera té la doble funció de via de comunicació per als veïns de la zona, d'una banda, i per als turistes que s'hi desplacen per visitar indrets com el santuari del Miracle, de l'altra.

La LV-3002 va des de la C-55 (al costat de Cardona) fins a la C-75 (carretera que connecta Guissona amb Solsona), i travessa el nucli de Su, la casa de colònies La Carral i el Santuari del Miracle. Solà incideix també en què "aquest vial és important com a accés d'entrada al Solsonès i com a eix que uneix la C-55 i la C-75 i també perquè forma part de la connexió entre dos grans conjunts turístics com són el santuari del Miracle i Cardona, amb el seu castell i mines de sal".

L'actuació, que compta amb un pressupost de 569.586,93 euros, ha estat adjudicada per la Diputació de Lleida a l'empresa Pasquina, SA, amb un termini d'execució de 6 mesos. La millora es farà concretament en el tram comprès entre els quilòmetres 10,290 i l'11,045 i té l'objectiu de substituir els nombrosos revolts actuals per una llarga corba que afavoreixi una conducció molt més còmoda i segura. Aquest vial connecta el municipi amb la carretera BV-3001 a Cardona, a la comarca del Bages.