Convèncer la població solsonina que la seva ciutat és el millor lloc on comprar. Aquest és l’objectiu de la nova marca EnSolsona’t, que l’Ajuntament llança aquest divendres amb una campanya de promoció del comerç local. El missatge convida la ciutadania a presumir de ciutat i empoderar-se i, a través d’un logotip amb els perfils dels gegants del Carnaval i la Festa Major, apel·la al sentiment compartit de pertinença.

L’operació de sumar Solsona més qualsevol de les accions de comprar, regalar, firar-se, submergir-se, enamorar-se, impregnar-se, fer-se-la seva i empoderar-se dona com a resultat EnSolsona’t. Aquesta és la nova marca comercial per incentivar el consum local a la capital del Solsonès, amb un logotip dual que incorpora els gegants de Carnaval i la Festa Major. L’han presentat aquest migdia al Quarto dels Gegants l’alcaldessa, Judit Gisbert, la directora de l’Agència de Desenvolupament Local (Adlsolcar), Glòria Domínguez, i el director de Simbòlic Comunicació, Xavier Gasol.

L’alcaldessa ha destacat que aquesta nova marca està pensada primer en clau solsonina, per al públic local. “Ens ha d’ajudar a convèncer els solsonins que el millor lloc on comprar és Solsona”, ha explicat. “L’objectiu principal és que ens sentim 'ensolsonats' donant valor a allò que tenim a casa, que és molt”, ha afegit. Amb tot, la marca està pensada per poder anar més enllà i fer evolucionar també el logotip de Solsona Turisme, sense renunciar al lema Una experiència gegant.

Identitat intransferible

Tal com ha explicat l'expert en imatge corporativa i comunicació, Xavier Gasol, s’ha buscat potenciar “una identitat intransferible després de buscar l’essència de Solsona” i crear una marca paraigua amb elements de comunicació seductors i amb un símbol que perduri en el temps. Conceptualment, el nou logotip presenta la inicial de Solsona en forma del símbol d’infinit, que “ressalta l’intercanvi i la sinergia” entre comerciants i consumidors que es generen quan es compra a casa. Les siluetes del gegant vell i el gegant boig –i de les seves homòlogues femenines en l’altra versió– volen evidenciar que “entre tots es fa Solsona i tots som necessaris per fer-la tirar endavant”. Estèticament, s’ha pensat en “una marca sintètica, fàcil d’identificar i recordar, actual, amb personalitat pròpia i adaptable i versàtil”, ha considerat Gasol.

Així mateix, a fi de reforçar el valor identitari del comerç local, la marca s’acompanyarà en diferents suports de dues fotografies d’Òscar Rodbag per a una exposició de gran format que es va fer al carrer el 2020. S’hi veu imatgeria festiva del Carnaval interactuant amb botigueres d’establiments emblemàtics.

La campanya de llançament, que s’activa aquest divendres, consistirà en diferents accions en línia i fora de línia. La més visible serà la difusió del nou missatge mitjançant banderoles en cinquanta fanals de la ciutat. Es podran veure en algunes zones comercials, com les carreteres de Manresa, Sant Llorenç i Torà i l’avinguda del Cardenal Tarancón. Aquesta setmana també es començarà a repartir adhesius i xapes entre diversos establiments de la ciutat perquè els regalin a la clientela.

Etiquetar #ensolsonat té premi

Paral·lelament, a fi de popularitzar la marca a través a les xarxes, s’activa un concurs del 10 al 26 de març. Se sortejarà un vol en globus entre tots aquells que publiqui a Instagram una foto original comprant a qualsevol comerç de la ciutat amb l’etiqueta #ensolsonat. A més, pel sol fet de penjar la fotografia es podrà recollir una bossa de roba a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament.

La creació de la nova marca de Solsona és una de la vintena d’actuacions del projecte integral de dinamització del comerç local i el mercat de Solsona subvencionat pels fons europeus Next Generation. Fa un any que la ciutat està immersa en aquest vast projecte amb diferents eixos de treball ja inclosos en el Pla de desenvolupament local 2019-2030 que coordina l’Adlsolcar. Si bé inicialment s’havien d’executar totes les accions abans de final del 2022, es va concedir una pròrroga a l’Ajuntament fins a final de juny d’enguany.