El Consell Comarcal preveu que la fibra arribi al conjunt del Solsonès abans del 2025

El Consell Comarcal del Solsonès preveu que el desplegament de la fibra òptica al conjunt de la comarca sigui una realitat abans del 2025. El conseller comarcal de Telecomunicacions, Xavier Castellana, va explicar ahir, durant el ple de l'ens comarcal, que l'objectiu és acollir-se a una convocatòria d'ajuts del Programa Único que impulsa el Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital i reservar una part del pressupost del Consell per a la millora de la connectivitat dels diferents municipis de la comarca que actualment no disposen d'aquest servei.

Fa un any i mig que el Consell estudia estratègies per estendre la xarxa de fibra òptica en aquells punts de la comarca on encara és existent. Fins al moment, s'han impulsat plans de desplegament d'aquesta xarxa de telecomunicacions a Solsona, Sant Llorenç o Olius, els principals nuclis urbanitzats de la comarca. La dificultat, però, assenyalava ahir el conseller, és fer arribar la fibra als municipis que tenen un caràcter més disseminat "per l'elevat cost que suposa portar el cablejat fins a les masies més aïllades".

En aquest sentit, Castellana detallava que una via per sufragar el cost del desplegament de la fibra a la comarca és acollir-se al programa d'Universalització d'Infraestructures Digitals (Único-Banda Ampla) que impulsa el Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital a partir de fons Next Generation. "Les primeres memòries del projecte ens indiquen que el Solsonès en podria sortir beneficiat, ja que permetria desplegar aquesta xarxa de telecomunicacions a gran escala, arribant a cobrir punts fins ara descoberts", destacava.

No obstant això, remarcava que la voluntat del Consell és reservar una part del pressupost, concretament 300.000 euros, per arribar a cobrir aquells punts de la comarca que d'entrada no estiguin contemplats en el projecte. A banda, subratllava que l'objectiu és que els diferents ajuntaments també puguin reservar una part del seu pressupost per ampliar aquest fons de provisions fins als 600.000 euros. "La nostra idea és posar els recursos necessaris per assegurar que el desplegament de fibra arriba a tots els punts de la comarca", posava en relleu.

Diferents alcaldes presents en la sessió plenària consideraven el projecte "d'ambiciós", però demanaven més concreció sobre com s'efectuarà aquest desplegament. En aquest sentit, Castellana apuntava que la idea és que en els pròxims mesos es defineixin els punts concrets en el mapa on es duran a terme les actuacions "per tal de detectar les zones que puguin quedar descobertes". Amb tot, considerava que el projecte permetrà fer un salt qualitatiu a la comarca en la millora de la connectivitat.