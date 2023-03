El PSC a Solsona critica la brutícia existent entorn la llera del riu Negre, un afluent del Cardener que neix al terme de Lladurs i travessa els municipis de Solsona, Olius, Riner o Clariana de Cardener. En un comunicat, els membres de la formació critiquen "la deixadesa" del govern local i de l'ACA, que en té les competències de gestió. Consideren que mantenir net l'espai hauria de ser una prioritat del govern local per tal de conservar la flora i la fauna de la zona.

En l'escrit també recorden que el seu partit va presentar una moció l'any passat reclamant a l'Ajuntament i a l'ACA que es procedís a la neteja de la zona del riu Negre. L'equip de govern va votar en contra d'aquella moció, exposant que existia un conveni amb l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i que faria complir-lo de forma immediata. Un any després, però, el partit denuncia que la zona continua com estava, sense que s'hagi dut a terme cap actuació.

En aquest sentit, els socialistes exigeixen una operació de neteja "immediata" a càrrec de l'ACA o bé de l'Ajuntament, "en el cas que l'agència no respongui a les peticions". El grup municipal posa de manifest que la brutícia fa anys que s'acumula a la zona, "de forma que resulta imprescindible actuar per recuperar un espai d'interès per al municipi".