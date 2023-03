Regió7 posarà a debat el futur dels petits municipis en una jornada que se celebrarà a la biblioteca Carles Morató de Solsona el pròxim 28 de març titulada Com protegir els pobles petits? L'emergència del despoblament a Catalunya, que abordarà les urgències i les oportunitats per al reequilibri territorial. La sessió serà oberta al públic.

La jornada començarà a les 10 del matí amb una ponència inicial a càrrec de la historiadora Rosa Serra. Seguidament, se celebrarà una taula rodona per analitzar el fenomen del despoblament amb la presència de diferents alcaldes de la comarca del Solsonès i amb el secretari de Territori, Urbanisme i Agenda Urbana, Francesc Sutrias, que també s'encarregarà d'oferir el discurs de cloenda de la matinal.

La jornada abordarà el problema de la despoblació, posant l'accent en les comarques de la Catalunya central. L'objectiu és reflexionar sobre com protegir els petits pobles i realçar la seva rendibilitat social, econòmica i mediambiental, així com analitzar quines són les mesures que podrien evitar aquest despoblament, com ara més finançament, més intensius fiscals, entre altres reivindicacions del món rural.

El futur dels petits pobles també va ser motiu de debat l'any passat, en una jornada celebrada al Pavelló de Suècia de Berga titulada La Catalunya dels pobles. En aquella ocasió, es va comptar amb la participació del secretari de Coordinació Territorial de la Generalitat, Xavier Fornells, l'alcalde de Berga, Ivan Sànchez, l'alcalde de Saldes, Moisès Masanas, el president de l'Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà, Josep Maria Serarols, l'empresària Maria Costa o la historiadora Rosa Serra, que repetirà en la jornada d'enguany.