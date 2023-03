El proper divendres 17 de març, a 2/4 de 6 de la tarda, la Biblioteca Carles Morató de Solsona acollirà la tercera sessió del cicle de xerrades per a famílies organitzades des del SIS (Servei d’Intervenció Socioeducativa), titulada Mirem els límits des de dins. Mirem els límits amb bons ulls de la mà de l'educadora solsonina Raquel Tarrés.

La xerrada, que està pensada per a docents i famílies, té com a objectiu tractar la importància i la funció dels límits en l'acompanyament dels nostres infants des de la presència dels adults.

Com gestionar els límits

La quotidianitat de les famílies i les incerteses de la vida actual fan que aquesta sigui una tasca feixuga i a vegades complexa de gestionar. Així, es durà a terme un taller vivencial en què es facilitaran pautes per posar els límits de forma clara, concisa i ferma des d’una mirada amorosa i personal.

Un dels grans reptes de la criança és acompanyar els infants en el camí de l'aprenentatge dels límits. En qualsevol cas, límits que sostenen i que són necessaris per créixer i conviure. Els límits ajuden als infants a situar-se, a sentir-se segurs, a tenir referències i a sentir que pertanyen a un grup.

L’objectiu és poder treballar la importància dels límits així com facilitar eines d’acompanyament en la criança, prendre consciència i descobrir com ens hi situem des del lloc d’adults de referència, per veure com hem arrelat els nostres límits, i poder-los mirar de cara per situar-nos-hi.

Canguratge gratuït

Durant tota la sessió hi haurà servei de canguratge gratuït amb un conta-contes per a infants a partir de 3 anys, a través del programa Temps per Cures.