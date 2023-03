La nova candidatura independent encapçalada per Marc Barbens es dirà "Treballem per Solsona". L'actual cap del grup municipal de Junts a l'Ajuntament de Solsona va explicar ahir, en el marc de la presentació de la nova candidatura, que feia temps que el grup havia pensat en aquest nom perquè inclou els valors que volen representar com a partit independent. "Tenim el verb treballar i Solsona, el nom de la nostra ciutat, que són els dos grans missatges que volem transmetre en aquest projecte”, va explicar Barbens.

L'acte de presentació també va servir per exposar les principals línies de treball que es planteja el nou grup polític. Barbens va destacar que una de les prioritats és "millorar les oportunitats econòmiques de les empreses, a partir de la creació de llocs de treball de qualitat, l'increment del sòl industrial, la millora de les comunicacions o l'augment de l'oferta de formació professional". D'altra banda, va remarcar la necessitat d'abordar el tema de la manca d'habitatge. "L'oferta de pisos de lloguer a Solsona és escassa, així com els pisos d'obra nova per a famílies", lamentava Barbens, posant de manifest que en els darrers anys Solsona s'ha estancat a nivell poblacional "perdent oportunitats de captar nous habitants".

Durant la trobada també es va fer palesa la voluntat de la nova candidatura d'oferir una alternativa desvinculada de les sigles polítiques "que sovint generen dinàmiques que transcendeixen l'àmbit municipal", apuntava Barbens. En aquesta línia, subratllava el seu propòsit de treballar en clau de ciutat "per oferir un nou lideratge i canviar la gestió del govern municipal actual". Respecte als possibles pactes que es poden donar en funció dels resultats electorals, va assegurar que el seu partit no es marca cap línia vermella, "sempre que serveixi per sumar per Solsona".

Isabel Pérez serà la segona de la llista

Isabel Pérez va ser presentada ahir com a número dos de la candidatura independent. L’actual regidora al consistori solsoní estarà a primera línia del nou projecte de cara a les eleccions municipals. "La decisió que ha pres el grup de concórrer a les eleccions com a independents em fa sentir més còmoda i deslligada de les dinàmiques superiors dels partits", va posar en relleu Pérez. "Personalment, sempre m’ha costat enquadrar-me a unes files concretes i crec que és un sentiment compartit per la majoria de la ciutadania que la política municipal respongui únicament als interessos de cada poble", va reblar.

Així mateix, es va mostrar clara a l’hora d’assegurar que "em sento molt més preparada ara que el primer dia que vaig entrar a l’Ajuntament. Per a mi l’experiència en política és important i m’agradaria, si així ho volen els electors, poder-ne fer ús treballant des del govern de la ciutat". En últim lloc, va remarcar que “fa anys que amb el grup ens coneixem i em sento a gust amb la manera que tenim d’entomar els temes i amb la visió que compartim sobre Solsona".

D’altra banda, Barbens va donar les gràcies a Pérez per ser un dels motors principals del grup. Va destacar de la candidata que “la seva capacitat de treball impressionant, els bons reflexos en l’àmbit jurídic -que són vitals en política- i el caràcter afable i obert, la fan una candidata ideal per treballar pel poble”. Per acabar, Barbens va explicar que la voluntat a partir d’ara és que liderin el projecte conjuntament, per la qual cosa, Pérez tindrà un paper més rellevant i protagonista.

Pérez (1977), mare de dos fills, és jurista de professió i ha desenvolupat la seva tasca professional com a procuradora als tribunals de Solsona i Lleida. Durant els últims quatre anys, ha estat regidora a l’Ajuntament de Solsona i portaveu a l’oposició del Consell Comarcal.