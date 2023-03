Solsona celebrarà el pròxim 21 de març el Dia Mundial de la Poesia per primera vegada al Museu Diocesà i Comarcal. En un acte titulat Poesia per a tothom, s’oferirà a partir de les 6 de la tarda una lectura de poemes per a públics de totes les edats, des de l’infantil, fins al juvenil i l’adult, a diferents espais de l’equipament.

En aquest recital també es llegirà en quatre llengües el poema seleccionat enguany per la Institució de les Lletres Catalanes i la Federació Catalana d’Associacions i Clubs Unesco amb motiu de la jornada. Es tracta de “Tant si baixes la vista vers la immunda”, de Francesc Vicent Garcia (1579 – 1623), conegut com el Rector de Vallfogona, de qui es commemora el quatricentenari de la seva mort. El poema es podrà escoltar en català, castellà, francès i àrab. A més, com és habitual, hi participaran formacions musicals de l’Escola Municipal de Música Joan Roure.

Solsona celebra el Dia Mundial de la Poesia des de fa dotze anys amb activitats pensades per acostar el gènere a tots els públics. La jornada, impulsada per la Institució de les Lletres Catalanes i la Federació Catalana d’Associacions i Clubs Unesco, es concep com una festa de la paraula i les lletres a tots els territoris de parla catalana i a diferents països d’arreu del món. A la capital del Solsonès enguany l’organitzen l’Ajuntament, la Biblioteca Carles Morató i el Museu de Solsona amb la col·laboració del Consorci per a la Normalització Lingüística, l’Escola Municipal de Música i els clubs de lectura de la gent gran i d’italià i el de lectura fàcil en català.