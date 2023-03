El conte Des del cel, obra de Marta Vila Ibarbia (Solsona, 2000) adreçada als infants de primària per ajudar-los a entendre la mort i els processos de dol, es presentarà aquest dissabte, a les 11 del matí, a la biblioteca Carles Morató. El llibre incorpora il·lustracions de Marina Salcedo i Ariadna Perella i està editat per l’Ajuntament de Solsona amb el suport de la Diputació de Lleida.

Des del cel explica la història del Lluc, un nen que experimenta una profunda tristesa, i la seva relació amb la lluna, que intenta descobrir els motius del seu desànim per posar-hi remei. El conte va gestar-se com a part del treball de final de grau de Mestre d'educació primària de Marta Vila, que als 14 anys va perdre el pare. L'objectiu del projecte era estudiar com millorar el concepte de la mort i la manera de tractar-la en nens i nenes d'entre 6 i 12 anys.

Vila considera que als infants els manquen eines per gestionar els processos de dol. Per això “aquest conte és un punt de partida per acabar-lo de treballar amb una sèrie d’activitats”. Està pensat tant per als nens i nenes que han de superar una pèrdua com per a aquells que la viuen en tercera persona i poden donar suport un company que s’hi troba.

L’autora va compartir amb el públic el seu conte l’estiu passat, en el marc de la programació del Barri de les Lletres i la Música de Solsona. La regidoria de Cultura va proposar-li editar-lo per tal de fer-ne més difusió i contribuir a arribar als lectors als quals pot ser d’ajut. Marina Salcedo signa les il·lustracions, fetes a mà, que Ariadna Perella ha digitalitzat a més de maquetar la publicació. En total, se n’han editat 200 exemplars que es podran comprar al preu de 8 euros en l’acte de presentació i a les llibreries solsonines.