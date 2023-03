Quina ha estat l’evolució de la cerimònia matrimonial al llarg dels anys? Com s’evidencia en el protocol, les tradicions, l’estètica i tots els elements que intervenen el ritual per prometre’s amor etern? A aquest tema es dedicarà una exposició que organitzarà al juny el Consell de la Gent Gran de Solsona. Per això es fa una crida per reunir fotografies, vestits de núvia, altres objectes d’indumentària propis de la celebració de noces, rams o poemes, entre d’altres.

L’exposició serà d’elements de casament anteriors als anys 80. Qui hi vulgui col·laborar pot comunicar-ho a les dependències municipals dels Serveis Socials fins a final d’abril. En cas que siguin retrats, s’escanejaran a l’Ajuntament. La mostra es podrà veure en el marc de la Setmana de la Gent Gran de Solsona, que enguany se celebrarà del 12 al 18 de juny. Tot i que habitualment s’organitza al maig, aquest any s’endarrereix per evitar coincidir amb el període electoral.