Solsona va acollir aquest dissabte l'acte de presentació de la candidatura de Junts per Solsona, encapçalada per Elis Colell i que compta amb una quinzena de persones "preparades per convertir la ciutat en la capital de les oportunitats de futur", tal com va explicar la cap de llista. L'acte, que es va celebrar a l'Auditori de la Sala Polivalent, va comptat amb la participació de l'exconsellera de Drets Socials, Violant Cervera, i l'extitular d'Economia, Jaume Giró, entre altres representants de Junts al territori i a la comarca del Solsonès.

Durant la seva intervenció, la cap de llista Elis Colell va donar a conèixer un projecte de futur basat en tres eixos: la ciutadania, la ciutat i el consistori. Pel que fa a la ciutadania, Colell va remarcar que "necessitem una Solsona amable, on el més important sigui la ciutadania i el seu benestar, i on les persones puguin trobar oportunitats per desenvolupar una opció de vida digna, estable i feliç". En aquest sentit, Colell va fer referència a la necessitat d'habitatge de lloguer i habitatge social, i a les polítiques per a la gent jove i les persones grans, a la cultura i a l'esport, entre altres

Pel que fa a la ciutat, la candidata de Junts per Solsona va destacar que "volem una ciutat capaç de transformar-se, amb projectes urbanístics i de mobilitat ambiciosos", i que no oblidi "el manteniment seriós dels carrers, els parcs infantils i de totes les infraestructures que ja tenim". Igualment, pel que fa al consistori, va destacar la necessitat de tenir un ajuntament "que surti al carrer, s'apropi a la ciutadania, l'escolti i busqui solucions als seus problemes, dubtes i inquietuds", va comentar. Colell també va fer una crida per aconseguir que el Solsonès esdevingui "una comarca referent de futur, amb una capital, Solsona, que ha d'exercir com a tal amb orgull, voluntat i dedicació".

La llista de Junts per Solsona

Colell va presentar durant l'acte les quinze persones que compondran la llista de Junts per Solsona. Entre els seus membres, figuren Jordi Santasusana, Gemma Muntada, Pau Mujal, Glòria Salas, Max Zokhatski, Eva Boixadera, Eduard Farrés, Alba Masana, El Bachir Challali, Ester Baiget, Miquel Mingorance, Joan Ramellat, Josep Guix, Lluís Folch i Núria Bonet. Durant la presentació, cada integrant de la llista va pujar i va col·locar una peça en un puzle que simbolitzava el municipi. Igualment, es va deixar una cadira buida amb algunes peces de puzle, per convidar la ciutadania a participar en el projecte. "L'equip està obert a qui ens vulgui acompanyar en aquest repte", va sentenciar Colell.

Per la seva banda, l'exconsellera de Drets Socials, Violant Cervera, va posar en relleu "la importància de tenir al capdavant dels ajuntaments gent propera, amb vocació de servei i amb la voluntat d'estar sempre al costat dels ciutadans, especialment dels més vulnerables per ajudar-los a no quedar enrere". En aquest sentit, Cervera va parlar de Colell com "una dona treballadora, valenta, honesta, sincera, humil i amb una gran capacitat de fer equip", al seu parer "qualitats imprescindibles de qualsevol servidor públic, i la prova la tenim justament en el seu equip".

De la mateixa forma, l'extitular l'Economia, Jaume Giró, va detallar que "les municipals del 2023 són un moment clau per al país. Junts ha de ser-hi, per aportar la seva visió de país". I va afegir que "hem d'omplir les urnes d'il·lusió pels nostres municipis".