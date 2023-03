El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) va publicar aquest dilluns la nova llei que permetrà annexar Torà i Biosca al Solsonès. La proposta es va aprovar a principis de març al Parlament amb 111 vots a favor dels diputats del PSC, ERC, Junts, Ciutadans, la CUP, En Comú Podem i el PPC, mentre que Vox es va abstenir. El tràmit dona resposta a una reivindicació històrica per part dels municipis segarrencs, que fa més de dotze anys que reclamen el canvi territorial pels lligams històrics i socials que mantenen amb el Solsonès.

La decisió acordada al Parlament entrarà en vigor quan es ratifiqui als plens municipals de Torà i Biosca per majoria absoluta, tal com van pactar el PSC i Junts en una esmena transaccional. Així, els alcaldes d’ambdós municipis preveuen sotmetre la proposta a votació als seus respectius plens municipals, en els quals confien a obtenir un suport unànime de la resta de formacions o bé la majoria absoluta per fer efectiu el canvi territorial.