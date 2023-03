El proper dissabte dia 6 de maig, a les 10 del vespre, la Sala Polivalent de Solsona acollirà l’espectacle Bona Gent de Quim Masferrer. L'actor retorna amb l’obra pensada per fer un homenatge al públic, a partir d'un espectacle únic i impossible de repetir perquè el públic n’és el protagonista. Un protagonista, o millor dit: molts protagonistes que escriuran l’argument d’aquesta experiència. En total, s'han posat a la venda 700 entrades, que es poden adquirir al portal entradessolsones.com a un preu de 15 euros cadascuna.

L’espectacle Bona Gent donarà el tret de sortida de la setantena edició de la Fira de Sant Isidre de Solsona, prevista pels propers 13 i 14 de maig, que recupera el format de fira de dissabte i diumenge, tal com es va encetar en l’edició de l’any passat i que va obtenir l’aprovació dels expositors. El certament comptarà, novament, amb una àmplia representació multisectorial on els caps de bestiar continuaran sent un dels trets diferencials.