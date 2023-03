La Fira de la Mel tornarà a omplir aquest diumenge el santuari del Miracle amb prop d'una quarantena de parades de productes artesanals i de proximitat. El certamen, que arriba a la 6a edició, potenciarà enguany les activitats paral·leles relacionades amb la mel i les abelles amb l'objectiu d'atraure més visitants a la cita.

La plaça del Miracle, davant del santuari, serà el punt de trobada de les parades de mel, productes alimentaris com formatges o embotits, objectes de fusta o bijuteria. Una característica singular del certamen és que els expositors hauran de portar un o més productes relacionats amb la mel, excepte els del mateix municipi, que poden portar productes artesanals en general.

La fira es complementarà amb una dotzena d'activitats paral·leles per amenitzar la festa. Dins del programa, destaca un singular maridatge de música i gastronomia amb quatre tipus de mel i quatre cançons interpretades en directe pel duet -també amb nom gastronòmic- Sal & Pebre. "Amb aquesta iniciativa original es vol realçar la cultura i els productes de proximitat", destaca l'alcalde de Riner, Joan Solà.

D'altra banda, els visitants podran gaudir de degustacions de tapes elaborades amb mel, exposicions, rutes guiades, jocs infantils, tallers familiars i el lliurament del guardó L'Abella Rinerenca. També s'ha programat una jornada de portes obertes al pati i espais museïtzats de la Casa Gran, a l'Espai Barroc i a l'Espai Natura. Totes les activitats són gratuïtes.

Prèviament, el dissabte 25 de març, tindrà lloc la Jornada Tècnica de la Mel, adreçada a apicultors i professionals d'aquest sector, en la qual es debatrà sobre diferents mètodes per a reduir els efectes de la vespa asiàtica sobre el medi ambient l'apicultura i l'agricultura. A banda, es presentarà el projecte Redicat, una iniciativa en la qual col·labora l'Ajuntament de Riner, que consisteix en la col·locació de caixes niu per abelles en zones on poden generar problemes entre els veïns i el seu posterior trasllat i instal·lació als municipis que formen part d’aquest projecte.