La caminada popular de la Vall de Lord arribarà el proper dissabte 8 d'abril a la seva 28a edició amb un itinerari circular que oferirà en tot el seu recorregut unes panoràmiques singulars.

El primer tram, des de l’Ajuntament de Guixers fins al Pla de Sant Romà, on hi haurà el control de l’esmorzar, els participants podran gaudir d’unes excel·lents panoràmiques sobre els espadats del vessant nord de les serres dels Bastets i de Busa, tot passant per les cases de La Pera i La Serra. El pas per l’encimbellada església del Sisquer, els graus de Sant Romà i la baixada per una bonica obaga, en la que s’ha recuperat el vell camí, portaran els caminadors al bonic i poc conegut Pla de Sant Romà.

El segon tram del recorregut baixarà fins a les foranques del riu Aigua de Valls, on es podran contemplar agrestes paisatges i la petjada humana en aquests recòndits indrets amb la visita a la recuperada balma dels Sagarra i l’idílic indret del Molí de La Corriu. Seguint aigües avall, s’arribarà de nou a la plana de Valls, on culminarà el recorregut que haurà permès gaudir als participants d’unes vistes inèdites sobre els paisatges de la Vall de Lord.

Es tracta d’una caminada accessible per a qualsevol persona acostumada a caminar mínimament per la muntanya. Tot el recorregut transcorre per camins i senders en bon estat que no presenten cap dificultat important. El desnivell acumulat és d’uns 500 metres, però sense cap tram amb un pendent excessiu. La pujada és força suau i esglaonada.

Durant el recorregut es trobaran cinc controls amb diferents avituallaments que ajudaran a fer més lleugera tota la caminada.

La sortida serà a la plaça 1 d’octubre, al costat de l’Ajuntament de Guixers, entre les 8 i les 9 del matí.

Les inscripcions es poden fer el divendres dia 7 d’abril, de 5 a 7 de la tarda, a l’Oficina de Turisme de la Vall de Lord a Sant Llorenç de Morunys o bé dissabte dia 8 al punt de sortida a partir de 2/4 de 8 del matí. El preu (només en efectiu) és de 10 euros i inclou cinc avituallaments i un petit record.