Els partits de l’oposició del Consell Comarcal, Junts, Independents i la CUP, han sol·licitat de manera conjunta un ple extraordinari per debatre una proposta d’acord que busca posar fi a la precarietat de les treballadores familiars i que ERC va impedir que entrés d’urgència en l’últim ple.

La proposta d’acord, impulsada per la CUP, planteja, per un costat aplicar, de manera provisional, l’augment de les retribucions de les treballadores familiars que consta a la valoració provisional de llocs de treball del Consell Comarcal del Solsonès i, per un altre, aplicar a tota la plantilla del Consell Comarcal del Solsonès les retribucions establertes a la llei de pressupostos de l’Estat. Segons els partits a l'oposoció, actualment tota la plantilla del està cobrant per sota del que marca la llei.