El Zoo del Pirineu ha difós una guia amb diferents consells sobre què fer si es troben animals salvatges durant les excursions a la muntanya per Setmana Santa. El document inclou recomanacions sobre com actuar a la carretera, en camps i boscos o en zones de pícnic.

Pel que fa als consells a tenir en compte a la carretera, es recorda que és temporada de cria pels animals salvatges, de forma que hi ha una activitat frenètica. En aquest sentit, es demana estar alerta durant la conducció per si s'apropa un animal salvatge. També es posa èmfasi a la presència d'esquirols a les carreteres, alertats per l'augment de les persones a la natura i preocupats per aconseguir aliment per a les seves cries.

En els camps i els boscos, s'aconsella deixar tranquil·les a les cries de cabirol, ja que sovint les mares no accepten les cries acariciades per una persona. Així, es demana apartar-se en silenci, indiferentment de com de minúscules i dèbils semblin, perquè els cabriols neixen així i no necessiten la nostra ajuda. Les mares s'encarreguen de cuidar-los i netejar-los perquè no facin olor i puguin atraure possibles depredadors.

Durant els pícnics es recomana no donar menjar a les guineus que es puguin apropar en cerca d'aliment, així com no deixar restes del pícnic a l'entorn. La funció d'una guineu és generar equilibri a la natura. Si una guineu s'acostuma a menjar de les persones, buscarà una vida còmoda a prop nostre, de forma que la seva funció es perdrà.

Finalment, en la seva llista de consells, es fa un prec perquè aquesta Setmana Santa no resulti en animals orfes i vides menyspreades i primin valors com el respecte cap als animals salvatges.