Descobrir el patrimoni romànic, medieval i silvestre del Solsonès a partir de la música. Aquest és l'objectiu de la tercera entrega de La Llavor, el cicle cultural impulsat per l'associació solsonina La Mare Cultural que arribarà els dies 15 i 22 d'abril. Enguany la iniciativa agafa embranzida amb l'aliança que ha establert amb el Consell Comarcal per donar més projecció al projecte, amb concerts a càrrec dels artistes Pol Batlle, Rita Payés, Eduard Gener i Alba Marbà, que se celebraran en punts emblemàtics de la comarca com l'ermita romànica de Sant Pere de Graudescales, a Navès, i el nucli medieval de Sant Just d'Ardèvol, a Pinós.

La col·laboració amb l'ens comarcal sorgeix arran de la inquietud de recuperar TR3SORS, un cicle d'espectacles que combinava música, patrimoni i gastronomia i que es va veure interromput per la pandèmia. "L'ànim de TR3SORS s'alinea del tot amb la cita primaveral de la Mare", considera la presidenta comarcal, Sara Alarcón, que remarca que la voluntat de potenciar el cicle La Llavor per donar un espai als projectes artístics emergents i, alhora, donar a conèixer el patrimoni cultural del Solsonès. En aquest sentit, el president de la Mare Cultural, Joan Solé, apunta que la descentralització és clau en el plantejament d'enguany. "Volem que l'activitat cultural també passi fora de Solsona, especialment en indrets que permeten la redescoberta a locals i visitants". Alhora, també explica que enguany el cicle comptarà amb músics locals amb l'objectiu de donar impuls als projectes que neixen al territori, però, al mateix temps, també es convidaran artistes forans per difondre els atractius de la comarca. Música, gastronomia i patrimoni El monestir de Sant Pere de Graudescales serà l'escenari del primer concert, que tindrà lloc el dissabte 15 d'abril, al punt de les 12 del migdia. El cantautor Pol Batlle (Gavà, 1992) aterrarà al petit monestir emplaçat a la falda dels cingles de la serra de la Busa i cantarà les peces del disc Salt Mortal (2022), el primer àlbum després de tancar etapa amb el grup Ljubliana and the Seawolf. L'acompanyarà la veu de la trombonista i cantant de jazz Rita Payés, que ha actuat als auditoris més importants d'Espanya i Itàlia. L'audició es clourà amb una degustació de productes de proximitat, com ara pèsol negre típic del municipi, acompanyat de rosta de cansalada, embotits de la casa i vi i suc ecològic de productors locals. Transcorreguda una setmana, serà el torn dels músics solsonins Eduard Gener i Alba Marbà, que actuaran dissabte 22 d'abril, a les 7 de la tarda, al poble de Sant Just d'Ardèvol. El petit nucli, rodejat d'un entorn natural singular, acollirà primer el concert de Gener, que interpretarà Swing de comarques, un al·legat al músic comarcal autodidacte. Seguidament, Marbà presentarà el seu nou treball discogràfic, Dona'm la música, que presenta un estil mestís amb tons de reggae, cúmbia i jazz. La vetllada oferirà també un tast gastronòmic amb la col·laboració de la cooperativa Territori de Masies. Les entrades pels concerts es poden adquirir a través del portal de La Mare Cultural. Respecte als preus, l'entrada general de la primera jornada té un cost de 12,5 euros i, pel que fa al segon concert, és de 15 euros. Tornen les Beques Llavor Amb el propòsit de visibilitzar i promoure el talent local, tornen les Beques Llavor. Són uns ajuts de suport a la creació que La Mare Cultural va posar en marxa l'abril del 2021 amb el suport de la Diputació de Lleida i l'Institut d'Estudis Ilerdencs. En aquesta ocasió, els músics beneficiats seran Alba Marbà i Pol Batlle. En el cas de Marbà, la beca li permetrà materialitzar les activitats de promoció del seu nou àlbum, com el disseny del CD o la realització d'un videoclip. D'altra banda, Batlle i la seva banda s'acullen a una residència artística al Teatre Comarcal de Solsona.