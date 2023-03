L’àrea de Serveis Socials del Consell Comarcal del Solsonès i l’Arxiu Comarcal del Solsonès convoquen l’onzena edició del concurs de relats breus per a gent gran. Amb aquest certamen es pretén afavorir la participació activa d’aquest col·lectiu, implicant-los en el concurs i establint un canal que serveixi per donar a conèixer i recollir les vivències d’aquesta generació.

Modalitat de prosa i poesia

Podran participar al concurs les persones de 60 anys o més en les dues modalitats i el tema és lliure. Els treballs es presentaran mecanografiats a 1,5 d’interlineat, mida DIN A-4 i escrits per una sola cara amb una extensió màxima de 5 fulls en la prosa i 75 versos en la poesia. L’obra haurà de ser en català, original, inèdita i que no hagi estat premiada en altres concursos, i s’haurà de presentar per correu electrònic al Consell Comarcal del Solsonès, a l’adreça serveis.socials@elsolsones.cat. En el cos del missatge cal incloure el títol de l’obra, el nom complet de l’autor o autora i les seves dades de contacte. En un document adjunt cal enviar el relat en format PDF amb el títol i pseudònim. S’aconsella fer constar el títol del concurs XI Concurs de relats breus per a gent gran a l’assumpte del correu electrònic, tot i que no és un requisit imprescindible. El termini d’admissió d’originals finalitzarà el proper 19 de maig de 2023 a les 2 del migdia.

El jurat estarà format per una representació d’Òmnium Solsonès, una del Consell de la Gent Gran del Solsonès, una del Consell de la Gent Gran de Solsona, una dels Serveis Socials Bàsics, una de l’Arxiu Comarcal del Solsonès i estarà presidit pel conseller de Drets Socials Igualtat i Feminismes del Consell Comarcal del Solsonès. El veredicte del jurat serà inapel·lable. El dia 16 de juny es faran públics els noms de les persones guanyadores que rebran 125 euros com a premi. Els originals es retornaran fins el dia 30 de juny, llevat dels treballs premiats que quedaran en propietat del Consell Comarcal i de l’Arxiu Comarcal del Solsonès.

El concurs de relats breus per a gent gran compta amb el suport de l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida.