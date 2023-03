El Consell Comarcal del Solsonès ha plantejat un nou model de recollida selectiva comarcal. Es tracta d'un sistema que es basaria en la instal·lació de sis illetes amb control d'accés al voltant de Solsona amb l'objectiu que els veïns de la resta de municipis aprofitessin els seus viatges a la capital de comarca per llançar les deixalles. Des del punt de vista del conseller de Medi Ambient, Joan Codina, és la fórmula més còmode per als usuaris i, alhora, més econòmica, respecte a les altres opcions que s'havien plantejat.

El procés per defenir un nou model ja fa temps que va començar amb l'objectiu d'incrementar l'índex de reciclatge de la comarca, que actualment se situa per sota del 30%. Al començament es va plantejar la possibilitat d'un sistema d'illetes tancades escampades per diferents punts del territori. També es va arribar a proposar la possibilitat d'implantar un sistema porta a porta de baixa freqüència, però el caràcter disseminat de la comarca dificulta l'aplicació d'aquest model que ha donat bons resultats a municipis com Solsona, on el reciclatge se situa entorn el 80%.

Ara, un estudi que ha elaborat el Consell Comarcal ha permès posar de manifest que el model que seria més rendible econòmicament seria el de instal·lar illetes al voltant de Solsona. Codina explica que aquest sistema seria "pràctic" per als veïns, ja que els permetria aprofitar els viatges per anar a comprar, al metge o a l'escola per tirar la brossa". A més, destaca que aquest model suposaria un estalvi de 365.000 euros amb comparació amb el sistema porta a porta, tenint en compte que el preu final en conjunt seria de 331.443 euros.

El sistema plantejat per al Consell, però, no agrada a tothom. És el cas de l'alcalde de Pinós, que ha donat a conèixer la seva opinió en un comunicat en què critica alguns punts dèbils del sistema. Per exemple, es pregunta "si s'ha pensat en les persones grans que no es desplacen tan sovint o en les persones que tenen una segona residència a la comarca". D'altra banda, qüestiona si aquest sistema fomenta el reequilibri territorial, tenint en compte que algunes poblacions queden força allunyades de Solsona.

En aquest sentit, Codina planteja algunes solucions, com ara que les poblacions més allunyades com la Molsosa estableixin convenis de col·laboració amb altres municipis propers on normalment ja van a tirar les deixalles, com podrien ser Calaf o Cardona.