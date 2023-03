La Fira de la Mel de Riner ha tancat l’edició d’enguany amb un record de participació, d’activitats, d’exposicions i de paradistes. Al voltant d’unes 40 parades d’artesania i venda de mel s’han agrupat davant del Santuari del Miracle per oferir els seus productes, mostrar les seves habilitats elaboradores i captar l'atenció d'un públic que ha fet del certamen d'enguany una edició molt concorreguda. Una de les activitats més destacades i novetat d’enguany, ha estat el maridatge de música i gastronomia. S’ha organitzat també un esmorzar d’ous ferrats amb mel i una degustació de tapes elaborades amb mel.

L’activitat amb més èxit ha estat el tast de quatre tipus de mel i quatre cançons interpretades pel duet Sal i Pebre: “Ens ha agradat poder ajuntar mel i cultura, en aquest cas maridatge i música, estem molt contents amb el resultat”, explicava Joan Solà, l’alcalde de Riner. El tast ha comptat amb la participació de la cuinera de renom Carme Ruscalleda. El guardó de l’Abella Rierenca ha estat lliurat aquesta edició a l’empresa de mobles rierenca l’Auba Decoració “per la seva presència en el territori”, apuntava Solà.

Joan Maria Llorens, president de l’Associació d’Amics de Abelles, destacava la importància de reinventar-se en el sector: “Més enllà de mel elaborem altres productes amb aquest ingredient com cervesa de mel. A més, d’activitats com safaris d’abelles.”

Llorens posava al centre la necessitat de reivindicar l’ofici: “Cada dia hi ha menys persones que s’hi dediquen, per això l’any passat vam anar al Ministeri a demanar ajudes econòmiques i fer l’ofici patrimoni de la humanitat”. El canvi climàtic, les espècies invasores i àcars com la varroa suposen una amenaça per les abelles i han provocat una regressió de l’espècie.

Durant la fira també s’ha iniciat l’edició d’enguany del projecte Bassadòria, dirigit per la cooperativa Territori de Masies. El projecte recull diverses accions al servei dels espais agroforestals del Solsonès i rodalies. Exemples d’activitats a la Fira han estat una ruta interpretativa i un taller familiar d’hotels d’insecte, amb la col·laboració de la cooperativa Sàmara Natura.