La situació actual i el futur dels pobles es posarà a debat en una jornada organitzada per Regió7 que se celebrarà a la biblioteca Carles Morató de Solsona el pròxim dimarts 28 de març. Sota el títol Com protegir els pobles petits? L'emergència del despoblament a Catalunya, abordarà els reptes per aconseguir el reequilibri territorial i garantir oportunitats arreu, a partir de la veu d'experts, representants de la política local i de les institucions catalanes. La sessió serà oberta a la ciutadania.

La historiadora Rosa Serra serà l'encarregada d'oferir la ponència inicial, a partir de les 10 del matí, per plantejar el problema del despoblament a Catalunya. Seguidament, se celebrarà una taula rodona per conversar sobre les necessitats actuals dels municipis petits, que comptarà amb les intervencions del secretari de Territori, Urbanisme i Agenda Urbana, Francesc Sutrias, i els alcaldes de Lladurs, Daniel Rovira, i Castellar de la Ribera, Claustre Sunyer. Moderarà el debat la periodista d'aquest diari Queralt Casals. Finalment, l'activitat culminarà entorn les 12 del migdia amb un discurs de cloenda a càrrec de l'alcaldessa de Solsona, Judit Gisbert.

La jornada de debat que es durà a terme a Solsona sorgeix de la necessitat de posar sobre la taula el futur de la Catalunya que es despobla. La tendència d'abandonar la perifèria i traslladar-se a les grans ciutats ha provocat un retrocés en el pes demogràfic d'alguns municipis petits. En aquest sentit, cal plantejar-se possibles mesures que podrien generar oportunitats de repoblament en les àrees rurals, com ara més finançament per tirar endavant millores en els serveis bàsics per a la ciutadania.

El futur dels pobles també va ser motiu de debat l'any passat, en una jornada promoguda per Regió7 al pavelló de Suècia de Berga que portava per títol La Catalunya dels pobles. Aquella primera experiència va servir per posar de manifest que el fenomen del despoblament ja no només afecta el Pirineu, sinó que comença a detectar-se al Prepirineu, de forma que la concentració al voltant de Barcelona i les grans zones urbanes és cada dia un contrast més gran amb les àrees dels pobles més petits.