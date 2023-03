La situació actual i el futur dels pobles s'ha posat a debat aquest dimecres a la jornada Com protegir els pobles petits?, que ha aplegat una quarantena de persones a la biblioteca Carles Morató de Solsona. L'encarregada d'inaugurar la trobada, organitzada per Regió7, ha estat l'alcaldessa de Solsona, Judit Gisbert, que ha destacat la necessitat de garantir els serveis bàsics als municipis més petits per aconseguir, a llarg termini, que la població jove vegi oportunitats per quedar-se a viure a la comarca.

La ponència inicial ha anat a càrrec de la historiadora Rosa Serra, que ha fet una dissertació sobre el concepte de poble i ha exposat els principals punts forts i febles de les àrees menys poblades. Serra ha assenyalat que el problema del despoblament s'ha fet extensiu en totes les comarques que no formen part de l'àrea metropolitana. En aquest sentit, ha reivindicat la urgència de resoldre els buits poblacionals a partir de polítiques "fetes a mida" per cada territori, un fet que només s'aconsegueix "trepitjant el terreny per detectar quines són les necessitats". Seguidament, la jornada ha continuat amb una taula rodona, moderada per la periodista d'aquest diari, Queralt Casals, que ha comptat amb la participació, dels alcaldes de Lladurs, Daniel Rovira, i de Castellar de la Ribera, Claustre Sunyer. Els batlles han coincidit a remarcar que un dels principals reptes per resoldre el despoblament és l'accés a l'habitatge a la comarca, que sovint es veu dificultat per les traves urbanístiques per construir nous habitatges annexes a les finques familiars. Alhora, també han posat l'accent en els problemes de connectivitat i en la manca de recursos en matèria de transport o sanitat. El secretari de Territori, Urbanisme i Agenda Urbana, Francesc Sutrias, ha clos la jornada amb un discurs en què ha posat de manifest que la urbanitat s'ha imposat d'ençà la segona meitat del segle XX. Aquest fet es plasma en constatar que el 91% de la població catalana viu en municipis de més de 5.000 habitants, segons ha exposat el secretari. En aquest sentit, ha posat en relleu que s'estan posant en marxa iniciatives, com l'Estatut dels municipis rurals, que tenen l'objectiu de fomentar un reequilibri territorial que aconsegueixi repoblar zones com les comarques centrals.