La necessitat d'alleugerir la burocràcia que han d'assumir els ajuntaments va ser una de les principals demandes de l'alcalde de Lladurs, Daniel Rovira, en la seva intervenció en la taula rodona celebrada durant la jornada Com protegir els pobles petits? L'alcalde va advertir que els municipis petits no disposen dels recursos ni del personal suficient per fer front a la paperassa que s'ha d'omplir per tirar endavant projectes per al poble, fet que provoca que sovint aquests no es puguin materialitzar.

En aquest sentit, Rovira criticava que sovint les normatives que acorda l'administració presenten una mentalitat estrictament urbana, "que no té en compte la realitat de les àrees rurals". Posava com a exemple les restriccions que han entrat en vigor per la situació de sequera, "més pensades per a les ciutats que per als municipis que compten amb explotacions ramaderes, com és el cas del Solsonès, amb molts pagesos que han de garantir l'abastament d'aigua per al bestiar".

L'alcalde també compartia la preocupació per la falta de serveis que presenten els municipis més aïllats de les àrees urbanes, posant èmfasi en les deficiències en la connectivitat o en la dificultat de fer arribar el transport fins a les diferents masies. Alhora, criticava que un dels grans problemes per als joves que es volen quedar a viure al seu municipi és l'accés a l'habitatge, "tenint en compte l'elevat cost econòmic de comprar una finca o les traves burocràtiques que existeixen per rehabilitar una masia antiga".

Amb tot, considerava que una de les fórmules per millorar els serveis a la comarca és la suma d'esforços amb la resta d'alcaldes del Solsonès que es troben amb les mateixes problemàtiques. Sovint, però, reconeixia que les diferències polítiques dificulten el plantejament d'estratègies conjuntes a l'hora d'abordar la millora de la connectivitat o dels recursos en matèria de sanitat o educació. En aquest sentit, considerava que cal fer un esforç per revertir aquesta dinàmica.