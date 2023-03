L'alcaldessa de Castellar de la Ribera, Claustre Sunyer, va posar en relleu durant la jornada sobre Com protegir els pobles petits? que l'accés a l'habitatge és una de les claus per revertir el problema del despoblament. "Si volem que els nostres fills es quedin al territori i donin continuïtat a l'explotació ramadera familiar, s'han de buscar estratègies perquè no hagin de marxar a conseqüència de no tenir l'habitatge garantit", assenyalava.

Sunyer explicava que les cases de pagès són prou grans i tenen edificacions annexes que es podrien convertir en habitatges per als fills de les famílies pageses, "però fins ara la llei d'urbanisme era tan estricta que impedia que els coberts agrícoles es convertissin en habitatge". Tal com comentava l'alcaldessa, aquest fet suposa que alguns joves que treballen a l'explotació familiar hagin de buscar un pis a Solsona, mentre el municipi va perdent població. En aquest sentit, feia notar la necessitat de garantir que les noves generacions es puguin quedar als seus pobles.

De fet, remarcava que a Castellar de la Ribera "hi ha molts joves que estan interessats a continuar el negoci familiar, fet que facilita el relleu generacional a la pagesia". D'aquesta forma, Sunyer apuntava que comptar amb jovent actiu els esperona, "però no ens podem adormir perquè som molt poquets i cal treballar per no perdre població i per poder acollir noves famílies que estiguin interessades a desenvolupar el seu projecte de vida al Solsonès".

En aquest sentit, l'alcaldessa també posava de manifest que una de les formes per atraure noves famílies als nuclis rurals és donar un accés a Internet de qualitat. Un fet que no està del tot resolt a la comarca, tenint en compte que a la majoria de poblacions no arriba la fibra òptica. "El fet de no poder assegurar la connectivitat ens fa perdre oportunitats de repoblació i suposa un perjudici per als pagesos, ja que avui en dia les granges estan equipades electrònicament i necessitem connexió constant per treballar", assegurava.