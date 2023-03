El secretari de Territori, Urbanisme i Agenda Urbana, Francesc Sutrias, va considerar durant la seva intervenció en la jornada Com protegir els pobles petits, que la creació d’oportunitats laborals i d’accés a l’habitatge són les eines clau per combatre el despoblament que viuen diverses comarques catalanes exteriors a l’àrea metropolitana.

Durant la seva intervenció, va explicar que estem assistint al final «d’un cicle esgotat en què la urbanitat ha guanyat clarament la partida». En aquest sentit, va reconèixer la necessitat d’actualitzar algunes normatives urbanístiques i de reduir la burocràcia excessiva que sovint és inassumible per als petits ajuntaments.

Alhora, va repassar algunes de les polítiques que s’estan posant en marxa per fomentar el reequilibri territorial, com l’Estatut dels municipis rurals. «Es tracta d’una proposta que serà consensuada amb el territori abans de ser aprovada de forma definitiva i que té l’objectiu de compensar les àrees rurals, amb més serveis i més recursos per aconseguir retenir la seva població i atraure noves famílies».