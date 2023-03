Torà deixarà de ser un municipi de la Segarra i s'annexarà al Solsonès. Així ho ha decidit aquest vespre el ple municipal de l'Ajuntament, amb els vots favorables dels quatre regidors d'ERC, els tres de Junts i els dos d'Endavant Torà. La sessió ha estat qualificada d'històrica i ha comptat amb la presència dels representants de l'Ajuntament del municipi veí de Biosca, que aquest dimecres també va donar llum verda al canvi comarcal, que es farà efectiu després de les pròximes eleccions municipals del maig.

Els aplaudiments i les cares d'emoció de regidors i veïns del municipi s'han apoderat de la sala de plens després de l'aprovació del canvi de comarca. "La sensació de culminar un procés que va començar fa tretze anys és molt gratificant", ha remarcat l'alcalde de Torà, Magí Coscollola, posant en relleu el treball que s'ha fet des de la comissió pel canvi comarcal al Solsonès creada al municipi des de fa dues legislatures.

L'adhesió al Solsonès que han ratificat els municipis de Torà i Biosca ha estat possible gràcies a la llei pel canvi d'adscripció comarcal que es va aprovar fa tres setmanes al Parlament de Catalunya amb el suport de tots els grups polítics i l'abstenció de Vox. En aquest sentit, Coscollola ha volgut fer un agraïment al grup socialista per presentar la proposició de llei al Parlament, que va tenir un suport pràcticament unànime de la resta de representants de la cambra.

Durant la sessió el batlle també ha recordat els arguments socials i històrics pels quals defensen el traspàs al Solsonès. Per exemple, ha destacat que el municipi de Biosca i diverses masies de Torà formen part de la Mancomunitat d'Abastament d'Aigua del Solsonès i de la Regió Sanitària de la Catalunya central. De fet, ha assenyalat que amb el canvi comarcal, l'hospital de referència dels dos municipis passarà a ser Manresa, "i només per això el canvi ja ens interessa". D'altra banda, ha afegit que formar part del Solsonès els permetrà ser considerats municipi de muntanya, un fet que els facilitarà l'accés a diferents ajuts.

El conflicte va sorgir l'any 2010, amb el projecte de llei de vegueries, amb la qual quedarien obligats a rebre tots els serveis públics del seu àmbit territorial, la vegueria de Lleida. Aquest fet els va dur a aprovar per majoria absoluta i sense cap vot en contra el canvi d'adscripció comarcal. Finalment, però, la llei no es va arribar a aplicar i es va paralitzar el canvi de comarca. Tot i això, l’any 2014 els consistoris ho van reprendre enviant una sol·licitud al Govern espanyol per sotmetre a consulta popular el canvi comarcal. El Consell de Ministres, però, ho va anul•lar al•legant que les competències recauen en el Parlament de Catalunya.

Així, Torà i Biosca es van dirigir al Parlament per demanar la creació d’una llei que incorporés els municipis a la comarca del Solsonès. L'avenç més destacat es va produir l'any 2019, quan els batlles dels dos municipis van ser convidats a una Comissió d'Afers Institucionals per explicar el seu cas. En aquella sessió tots els portaveus dels grups que van intervenir van estar d’acord en el fet que es treballaria per fer efectiva la voluntat dels dos pobles. El procés, però, s'havia mantingut paralitzat fins ara, quan la proposició de llei dels socialistes va reobrir el debat al Parlament.