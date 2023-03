Les properes setmanes Solsona preveu estrenar el sistema de recollida de la compra Clica i recull, mitjançant unes taquilles pensades per millorar la competitivitat del comerç local i ampliar els serveis a la ciutadania. L’Ajuntament ha convocat aquesta setmana els botiguers per consensuar-ne alguns aspectes del funcionament.

Comerç a tota hora serà el lema del sistema de recollida de comandes Clica i recull que s’activarà a Solsona aquesta primavera. De moment, ja s’han instal·lat vint armariets, dotze dels quals són refrigerats, a l’aparcament de les Moreres. És una actuació de l’Ajuntament, a través de l’Agència de Desenvolupament Local, oberta a tot el petit comerç de la ciutat per contribuir a la seva modernització i, indirectament, facilitar una ampliació de l’horari comercial alineada a una major conciliació laboral i familiar i als nous hàbits de consum.

Aquesta és una de les actuacions més innovadores del projecte global amb què s’impulsarà la millora del comerç i del mercat no sedentari de Solsona, subvencionat pels fons europeus Next Generation. S’adreça especialment als comerços al detall d’ús quotidià, com carnisseries, peixateries, forns de pa, fruiteries, botigues de menjar per emportar o de begudes, ferreteries, merceries, arranjaments de roba, entre d’altres, i a les persones amb poc temps lliure.

24 hores per recollir la comanda

Per fer-ne ús, els ciutadans s’hauran de registrar un sol cop a una plataforma en línia i al servei de reserva de taquilles. Una vegada fet això, es podrà comprar en quatre passos: reservant un armariet lliure en línia, fent la comanda a la botiga per WhatsApp o telèfon, fent el pagament virtual i recollint la compra abans de 24 hores (en cas que no sigui recollida, serà retornada a l’establiment). Una persona s’encarregarà de transportar les comandes diàriament entre les dotze i la una del migdia amb un vehicle refrigerat per evitar trencar la cadena de fred.

A través d’un directori comercial en línia que s’està enllestint i d’un codi QR es podrà saber quins establiments estan adherits a la iniciativa. Aquests dies l’Agència de Desenvolupament Local dona a conèixer el nou servei als botiguers per explicar-los-en el funcionament i consensuar-ne alguns aspectes previs a la seva posada en marxa.

Fidelització de la clientela

Tal com explica el regidor de Desenvolupament Local, Ramon Montaner, “l’evolució dels hàbits de compra i de consum associada a la transformació digital ens empeny a buscar sistemes duals de venda i compra de productes”. “Volem ajudar el comerç local a adaptar-se als canvis culturals i a pujar a aquest tren per guanyar competitivitat”, afegeix. Dos dels principals avantatges del sistema Clica i recull és que pot contribuir a fidelitzar la clientela i a facilitar la pròpia conciliació horària dels botiguers.

En una primera fase, hi haurà una gestió centralitzada del sistema de taquilles. Amb tot, els establiments que ho vulguin podran autogestionar-ho, sense la intermediació del repartidor, tal com passarà després d’un primer any de funcionament. En una segona fase, a més, es preveu que les taquilles es puguin fer servir també per fer canvis i devolucions, una funcionalitat útil per a comerços de roba, calçat i complements.

Les taquilles han tingut un cost de 29.800 euros, inclosa la instal·lació i el manteniment de la maquinària i el programari durant quatre anys. Els fons Next Generation en financen el 80%. Una vegada el sistema estigui a punt, s’informarà a través de diversos canals de les botigues adherides i les instruccions per fer-ne ús.