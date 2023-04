Biosca i Torà veuen un futur millor al Solsonès pels serveis i els recursos

Els municipis de Biosca i Torà començaran a partir d'ara el procés per passar de la comarca de la Segarra al Solsonès. Després que aquesta setmana els dos ajuntaments hagin ratificat el canvi comarcal per unanimitat, els alcaldes d'ambdues poblacions afirmen que volen afavorir un traspàs "ordenat i tranquil" dels diferents serveis que fins ara els prestava el Consell Comarcal de la Segarra. Amb la seva annexió al Solsonès, que es farà efectiva després de les eleccions municipals del 28 de maig, consideren que els espera un futur millor amb més oportunitats.

La seva agregació al Solsonès s'ha pogut materialitzar a partir de la llei pel canvi d'adscripció comarcal de Biosca i Torà que el Parlament va aprovar a principis de març. Aquest va ser el pas definitiu per donar sortida a una reivindicació històrica, tenint en compte que feia tretze anys que els municipis reclamaven una nova ordenació territorial. Els arguments que aporten els respectius batlles per justificar el canvi tenen a veure amb els vincles històrics i socials que mantenen amb el Solsonès, una comarca amb qui han incrementat la relació al llarg dels anys.

"El canvi ens permetrà consolidar la relació natural que ja mantenim amb la comarca per la disposició geogràfica dels nostres municipis", destaca l'alcalde de Biosca, Josep Puig. Un exemple és que el terme de Biosca i diverses masies de la part nord del municipi de Torà formen part de la Mancomunitat d'Abastament d'Aigua del Solsonès i de la Regió Sanitària de la Catalunya Central. De fet, l'alcalde de Torà, Magí Coscollola, remarca que la salut és un dels principals àmbits que es veurà beneficiat amb el canvi de comarca. "El nostre hospital de referència passarà a ser el de Manresa. Només per això ja ens interessa el canvi, tenint en compte que hi tenim una distància relativament curta i és una ciutat molt freqüentada pels veïns", apunta.

D'altra banda, en matèria d'educació, els alcaldes expliquen que en un futur els alumnes hauran d'anar als instituts de la Catalunya central i que, per tant, no podran estudiar al de Guissona, que és on van actualment alguns dels joves del municipi. En aquest sentit, els batlles asseguren que la intenció és que aquests canvis s'apliquin de forma progressiva "per no trasbalsar els veïns". També indiquen que hi ha altres serveis, com la recollida de residus, fins ara vinculada al Consell Comarcal de la Segarra, que s'hauran de replantejar amb el canvi de comarca. "El nostre objectiu és que amb el traspàs no perdem serveis que fins ara funcionen bé", assenyala Coscollola, recordant que al municipi de Torà funcionen amb el sistema porta a porta.

Més suport econòmic

Els alcaldes sostenen que un dels principals beneficis del pas al Solsonès té a veure amb el finançament, tenint en compte que se'ls reconeixerà la condició de municipis de muntanya. Aquest fet els permetrà accedir amb més facilitat a possibles subvencions per tirar endavant projectes en benefici de la ciutadania. "Els dos municipis compartim els mateixos reptes socials i demogràfics que la resta de poblacions del Solsonès, amb el despoblament com a principal cavall de batalla", posa de manifest Puig. Al seu torn, Coscollola puntualitza que el canvi no respon únicament a raons socials o econòmiques, sinó també a motius històrics que fan que molts veïns se sentin més vinculats a la comarca del Solsonès.

Per exemple, Biosca i Torà mantenen la pertinença al partit judicial de Solsona, al Registre de la Propietat de Solsona i a l'Oficina de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de Solsona. A més, Coscollola, posa en relleu que alguns dels elements patrimonials que pertanyen al municipi, com el sepulcre de Bernat de Brull, una interessant mostra de l'art sepulcral medieval que anteriorment se situava a l'església de Sant Pere de Vallferosa, està custodiat al Museu Diocesà i Comarcal de Solsona.

Les raons socials, econòmiques i històriques referides van portar als dos ajuntaments ara fa tretze anys a iniciar els tràmits per adherir-se al Solsonès. El conflicte va sorgir l'any 2020, amb el projecte de la llei de vegueries, amb la qual quedarien obligats a rebre tots els serveis públics del seu àmbit territorial, la vegueria de Lleida. Aquest fet va portar als dos ajuntaments a aprovar per majoria absoluta i sense cap vot en contra el canvi d'adscripció comarcal. El Consell Comarcal del Solsonès també ho va fer. Finalment, la llei no es va arribar a aplicar i es va paralitzar el canvi de comarca. Durant els anys posteriors hi va haver interlocucions amb el Govern espanyol i la Generalitat per propulsar el canvi i sol·licitar una consulta popular a la ciutadania, però les peticions no van obtenir resposta. L'avenç definitiu s'ha produït enguany amb la proposició de llei presentada pels socialistes per impulsar el canvi de Biosca i Torà al Solsonès.