«El canvi comarcal de Biosca i Torà serà lent pel traspàs dels diferents serveis»

El secretari de Governs Locals i de Relacions amb l’Aran, David Rodríguez, exalcalde de Solsona, posa en relleu la «complexitat» que suposarà dur a terme el traspàs de Biosca i Torà de la Segarra al Solsonès. Rodríguez pronostica que serà un «procés lent» en què cal «arribar acords perquè ningú en surti perjudicat».

La secretaria de Governs Locals i de Relacions amb l’Aran serà l’encarregada de liderar aquest traspàs de competències. En aquest sentit, explica que, de moment, estan a l’espera de rebre els certificats dels acords que s’han adoptat als plens de Biosca i Torà sobre el canvi comarcal per convocar una primera trobada entre els dos ens comarcals. Rodríguez aclareix que, mentre no es faci efectiu el canvi territorial, Biosca i Torà continuaran rebent els serveis que els presta el Consell de la Segarra.

El secretari indica que un dels primers passos serà obrir un tràmit d’audiència per escoltar els organismes implicats per tal de detectar «quins són els serveis que s’estan oferint actualment i de quina forma es pot impulsar aquest traspàs de la forma més ordenada possible». Amb tot, preveu que serà un procés que hauran d’abordar els governs posteriors a les eleccions municipals del 28 de maig, «pensant que per prendre decisions significatives per a la ciutadania seria bo comptar amb una legitimitat democràtica renovada».