La iniciativa cicloturística Tour du Lord, nascuda a la Vall de Lord, impulsa durant la primera quinzena d'abril la seva pròpia clàssica de ciclisme amb un recorregut que transcorre per les comarques del Bages, el Berguedà i el Solsonès, amb sortida i arribada a Montmajor. La prova anomenada 'Ronde van Bergeren' s'inspira en la històrica Ronde van Vlaanderen de Flandes i manté l'esperit del Tour de Lord, que és fomentar la pràctica del ciclisme i donar suport als comerços locals i establiments de la zona on se celebra.

El Tour du Lord, impulsat per Jordi Vallès i David Ariño, dos joves de Sant Llorenç de Morunys, va néixer després de la pandèmia amb la idea de donar suport al comerç local de la zona a partir del cicloturisme. La iniciativa proposa una sèrie d'etapes per a bicicleta de carretera i de muntanya amb l'objectiu de donar a conèixer els atractius de la Vall de Lord entre els amants del ciclisme. La participació és totalment gratuïta, amb l'únic requisit de fer despesa als establiments locals, com ara carnisseries, forns de pa o inclús restaurants.

Des de l'any 2020 la proposta se celebra durant l'estiu, però l'any passat els organitzadors ja van decidir ampliar horitzons i organitzar la seva pròpia clàssica de ciclisme a la primavera al sud del Solsonès. Enguany es repeteix la mateixa fórmula, però amb un recorregut que s'estén per les comarques del Bages i el Berguedà, amb el propòsit d'atreure ciclistes de diferents punts de la Catalunya central. Els impulsors avisen que es tracta d'una etapa dura d'un sol dia, amb punt d'arribada i sortida a Montmajor.

Després de la clàssica de la primavera, arribarà la quarta edició del Tour du Lord, que es durà a terme del 15 de maig al 15 de setembre. Durant aquests quatre mesos, els participants podran fer fins a set etapes per a bicicleta de carretera i quatre en versió de muntanya, que aquest any duplica l'oferta. Els participants hauran d’ensenyar la seva activitat en una aplicació per acreditar que han realitzat les etapes, i es posarà a la venda un passaport del Tour du Lord, que els ciclistes podran segellar i, a canvi, obtenir diferents obsequis.

Els organitzadors destaquen que en les tres edicions passades del Tour du Lord han assolit una xifra de 25.000 participacions i un impacte econòmic de 750.000 euros, en benefici dels establiments locals de la zona. Enguany tenen l'expectativa d'atreure un alt volum de participants i superar la xifra del milió d'euros, sumant les tres anualitats anteriors. En aquest sentit, es mostren molt satisfets de la bona acollida de la iniciativa per part del públic, "que ha adoptat amb encert la nostra filosofia d'ajudar al petit comerç".

D'altra banda, els impulsors anuncien que enguany la primera de les etapes, coneguda com la 'Gran Départ', se celebrarà en una localitat fora de la comarca, que de moment no volen desvelar. De fet, la sortida del Tour de Lord, que l'any passat va acollir Guardiola de Berguedà, és una de les cites més concorregudes, juntament amb altres esdeveniments com la Gran Final, en què s'organitza una competició entre els deu millors ciclistes en versió femenina i masculina.