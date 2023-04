Un estudi impulsat pel Consell Comarcal del Solsonès constata l'existència de 551 habitatges buits a la comarca, un 80% dels quals es localitza en masies disseminades. De les cases deshabitades, un 49,51% estan en ruïna i és el municipi d’Odèn el que concentra el percentatge més elevat d’habitatges en ruïna, amb un 30% del total.

Davant la situació dels darrers anys, en què s’ha fet palès l’increment de les dificultats d’accés a l’habitatge a la comarca del Solsonès, i amb uns preus de lloguer que han anat augmentant amb una oferta limitada d’habitatge de lloguer assequible, el Consell, gràcies a una subvenció de la Diputació de Lleida, va encarregar a la cooperativa Lluerna Arquitectura un estudi de la disponibilitat d’habitatge al Solsonès per tal de poder copsar la realitat a partir de la qual poder prendre decisions i definir estratègies i polítiques d’habitatge de futur.

Aquest estudi s’ha pogut portar a terme a tots els municipis menys a Navès, Castellar de la Ribera, Riner, la Molsosa i la part del Vinyet de Solsona (Solsona ja disposa d’un estudi d’habitatges del nucli urbà), ja que els ajuntaments corresponents no han aportat les dades necessàries per a la seva anàlisi.

Pinell, el municipi amb més habitatges buits

Pel que fa a la concreció per municipis, Pinell és el municipi que té el percentatge més elevat d’habitatges buits de tota la comarca (46%). Els municipis d’Odèn (38%) i Lladurs (34%) també tenen un alt percentatge de parc vacant. Per altra banda, els municipis de la Coma i la Pedra, Llobera i Olius són el que tenen menys percentatge d’habitatges buits, al voltant del 5%.

Els 511 habitatges buits signifiquen un 13% del parc d’habitatge principal. D’aquests 511 habitatges podem considerar que 4 es troben en procés de mobilització, ja que s’hi estan executant obres de reforma, 56 habitatges es troben actualment en venda i només 9 per al lloguer. Finalment, 253 habitatges es troben en situació de ruïna i 216 habitatges no estan mobilitzats.

Tinença i lloguers

Pel que fa a la tinença d’habitatge de la comarca, prop del 65% dels habitatges principals són de propietat mentre que el 25% estan llogats. La resta (10%) corresponen a altres règims de tinença (masoveria, cessió...). En total, s’han detectat 12 grans tenidors que disposen del 6% del parc d’habitatge total de la comarca. La resta (94%) pertanyen a petits tenidors, la majoria persones físiques.

Pel que fa al preu del lloguer actual, és molt variable segons el municipi, a Solsona ronda els 380 €/mes i a la Coma i la Pedra els 620 €/mes. Tot i així, és molt inferior a la mitjana catalana (780 €/mes). Pel que fa a la demanda d’habitatge de lloguer assequible, és molt superior a l’oferta disponible. Actualment, només hi ha nou habitatges per al lloguer disponibles publicitats a les xarxes i a les immobiliàries locals.

L’estudi adverteix que la manca d’habitatges disponibles en règim de lloguer pot portar a incrementar fortament el preu a causa de l’alta demanda i poca oferta. També dona una gran importància al fet de donar ús als habitatges buits, en tant que la seva activació permetrà que compleixin la seva funció social i evitarà que es donin fenòmens de degradació de l'entorn i de creació de zones sense activitat i, per tant, sense manteniment.

L'estat de conservació dels habitatges buits

El parc vacant d’habitatge al Solsonès es troba força envellit i requereix majoritàriament inversions inicials per a la seva reactivació. Un 78% dels habitatges amb indicis de desocupació presenten un mal estat de conservació. No obstant això, el 19% presenta un bon estat de conservació i es podrien mobilitzar amb certa facilitat. Només en un 2% dels casos la reactivació dels habitatges podria ser immediata, ja que actualment es troben en obres.

Necessitats d’habitatge assequible

En l'estudi es distingeixen tres vies diferenciades de necessitat d’habitatge al Solsonès. D'una banda, es necessita disposar d’allotjament per a les persones en risc d’exclusió residencial que es troben en situacions de vulnerabilitat i d’emergència econòmica. D'altra banda, també s'han de tenir en compte els joves amb voluntat d’emancipació, creació de nous nuclis familiars, canvi d’habitatge per causes laborals o per conciliació o cures familiars. Finalment, es podrien considerar polítiques d’habitatge relacionades amb un foment responsable de la conservació i millora del parc existent i del patrimoni del Solsonès, potenciant estratègies com la masoveria urbana, cessions d’ús o cooperatives d'habitatge.

El conseller comarcal de Drets Socials, Igualtat i Feminismes, Xavier Castellana, ha destacat el potencial que ofereixen els habitatges buits de la comarca i que “no podem expulsar la nostra gent per falta d’accés a l’habitatge”. Castellana ha afegit que “a la nostra comarca ja es garanteix el dret a l’habitatge en els casos d’emergència social; ara cal poder garantir aquest dret en totes les etapes de la vida com són l’emancipació, constitució de nous nuclis familiars, mobilitat laboral o conciliació i cures, per exemple.”