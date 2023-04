L'Ajuntament de Riner ha lliurat el premi L'Abella Rinerenca a l'empresa Auba Decoració pels seus 25 anys de trajectòria i la seva implicació amb el municipi. El dolç reconeixement va tenir lloc el passat 26 de març en el decurs de la Fira de la Mel i els representants de la firma —en Jordi Sala, la Carme Planas i els fills, Marta i David— van rebre el guardó de mans de la coneguda cuinera Carme Ruscalleda, convidada d'honor del certamen.

Auba Decoració és una empresa familiar situada a Freixinet (Riner, el Solsonès) especialitzada a elaborar estructures i productes de decoració interior personalitzats i no estandarditzats, com són escales, baranes, llits, capçaleres de llits, taules, cadires, portes, finestres, entre altres. Disposen d'un triple taller (fusteria, ferro i pintura) que els hi permet crear tota classe d'elements que combinen fusta, ferro i pintura.

Treballen per a clients particulars, per a fusteries i per a empreses constructores, especialment de Catalunya, però també de França, país al qual van adreçats el 20% dels seus encàrrecs. Es tracta de treballs personalitzats i de qualitat, adaptats al mil·límetre a les necessitats, preferències i gustos del client.

"El reconeixement de L'Abella Rinerenca ens honora i ens il·lusiona i, alhora, ens encoratja a continuar treballant com hem fet fins ara, amb constància i agraint la confiança de tants i tants clients al llarg dels anys", afirma Carme Planas, en representació de l'empresa.

L'alcalde de Riner, Joan Solà, destaca que enguany el guardó està destinat "a una empresa, a una forma de fer i de ser, a unes persones que han nascut, viscut, crescut, creat la família i decidit instaurar la seva vida al municipi, tot donant-li vida i aportant molt de valor".

Solà explica també l'evolució d'Auba Decoració, creada l'any 1998 "amb el convenciment que una empresa es podia instaurar i créixer en un context rural com és el de Freixinet". També reconeix a l'empresa per haver-se reinventat a partir de la crisi del 2008, quan "va saber evolucionar i obrir nous horitzons tot fabricant i oferint nous serveis i productes únics".

"La taula de fusta de roure rinerenc d'aquesta sala de plens, les taules de fusta d'alzina que trobem a la resta de despatxos, les portes o el monument amb el nom de tots els alcaldes de Riner que es troba davant l'Ajuntament són mostra de la bona feina, el bon gust i la implicació de l'Auba Decoració en la construcció de l'Ajuntament de Riner l'any 2013", remarca l'alcalde.

L'Abella Rinerenca és un guardó especialment pensat per a persones, empreses o institucions que hagin tingut una implicació rellevant en la fira, en el món apícola o en el municipi en general, o que hagi aportat un suport important al municipi des de les administracions o des de qualsevol altre àmbit.