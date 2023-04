El Consell planteja crear illes de contenidors tancats al voltant de Solsona

El projecte per impulsar un nou model de recollida selectiva al Solsonès es comença a desencallar. El Consell Comarcal ha presentat als alcaldes de la comarca una proposta que consisteix a instal·lar sis grans illes de contenidors tancats al voltant de Solsona amb l'objectiu que els veïns de la resta de poblacions aprofitin els viatges a la capital per llançar les deixalles. El govern de l'ens comarcal defensa la viabilitat del model en termes econòmics i mediambientals, però els alcaldes de les poblacions més perifèriques critiquen l'aposta de centralitzar el servei a Solsona.

El procés per definir un nou model de recollida selectiva comarcal fa temps que va començar amb l'objectiu de millorar l'índex de reciclatge, que en alguns municipis se situa per sota del 30%. Actualment, el sistema de recollida de residus a la comarca funciona amb àrees de contenidors oberts repartides pel territori, fet que comporta que els veïns hagin d'agafar el cotxe per llançar les deixalles. El caràcter disseminat de la majoria de poblacions dificulta l'aplicació d'un porta a porta com el que tenen a Solsona, Sant Llorenç de Morunys o el Pi de Sant Just (Olius).

No obstant això, el Consell es va arribar a plantejar la implantació d'un porta a porta de baixa freqüència a la comarca, però la idea es va desestimar per l'elevat cost econòmic que suposaria recollir les deixalles masia per masia. Anteriorment, també s'havia considerat la creació d'una quarantena d'illes de contenidors amb accés tancat repartides pel territori. La darrera proposta del Consell, però, preveu la ubicació d'aquestes illes al voltant de Solsona amb la voluntat que els veïns llancin les deixalles en els seus trajectes d'anada i tornada a la capital per disposar dels diferents serveis.

El conseller de Medi Ambient, Joan Codina, explica que es tractaria de sis grans àrees, a les quals els usuaris accedirien amb una targeta identificadora, que disposarien de les fraccions del paper, el vidre, el plàstic i el rebuig, mentre que l'orgànica en quedaria exclosa tenint en compte que aquest compost s'utilitza com a adob natural en agricultura extensiva i ecològica. Codina considera que el nou sistema resultaria "més eficient i pràctic per als usuaris que de forma freqüent es dirigeixen a la capital de comarca per anar a comprar, al metge o gaudir de l'oferta d'oci".

El conseller comarcal apunta que el model de les illes al voltant de Solsona també permetria reduir en inversions. El cost anual del servei seria de 331.443 euros, un pressupost significativament inferior als dos sistemes valorats amb anterioritat. L'import anual d'aplicar un porta a porta de baixa freqüència a la comarca seria de 697.263 euros, mentre que l'opció de crear una quarantena d'illes amb accés tancat distribuïdes pel territori costaria 542.711 euros. Amb aquestes xifres sobre la taula, Codina ressalta la viabilitat econòmica de la proposta.

Malgrat els arguments econòmics, els alcaldes de les poblacions més allunyades a Solsona mostren el seu desacord envers el nou sistema. És el cas de l'alcalde de Pinós, Xavier Vilalta, que adverteix que el fet de situar els punts de recollida de deixalles a Solsona va en contra de les polítiques de reequilibri territorial. Vilalta assenyala que per als municipis més perifèrics suposaria un inconvenient haver de desplaçar-se fins a Solsona per tirar la brossa, així com per a la gent gran o els segons residents amb cases allunyades de la capital de comarca.

Davant les crítiques al nou model, Codina posa de manifest que el sistema encara es troba en fase d'estudi amb l'objectiu de delimitar quines serien les poblacions que en formarien part. El conseller destaca que la idea és que, per exemple, els pobles de la Vall de Lord funcionin amb el seu propi sistema de recollida de deixalles, mentre que municipis com Pinós o la Molsosa, més propers a Cardona o Calaf, puguin arribar a acords amb els ajuntaments limítrofs. "L'objectiu és que els veïns no hagin de modificar les seves rutes en cotxe a l'hora de llançar la brossa", conclou.