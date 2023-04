L'activitat agrícola i ramadera i la promoció d’espècies forestals resistents al foc minimitzen els danys causats per incendis forestals, alhora que proporcionen beneficis socioeconòmics. Així ho demostren els resultats de dos articles científics en què han participat investigadors del Centre de Ciència i Tecnologia i Forestal de Catalunya (CTFC) centrats en solucions basades en la natura per a la prevenció d’incendis, publicats en el marc del projecte FriESmart.

En un article publicat en accés obert a la revista Ecology and Society, l’equip de recerca liderat per Adrián Regos, investigador del CTFC, ha recollit l’opinió de més de 100 actors locals implicats en dues reserves de la biosfera a cavall entre Espanya i Portugal: Gerês-Xurés i Meseta Ibèrica. Els investigadors van presentar una sèrie de possibles actuacions pel que fa a gestió de combustible, com ara les cremes prescrites, l’ús de químics, la introducció d’herbívors, aclarides o l’ús de tractaments mecànics per a l’extracció de combustible, per tal de conèixer l’acceptació social de les diferents estratègies.

Els resultats de l'enquesta revelen que la gestió intel·ligent del foc, la promoció de l’agricultura i la ramaderia extensiva i la modificació de les espècies forestals per d’altres amb més resistència al foc tenen el potencial de convertir-se en solucions basades en la natura efectives a la regió. Per a l’equip, aquesta és una primera anàlisi que representa la base per al codisseny i la implementació de solucions basades en la natura per millorar la gestió preventiva d’incendis.

En un segon treball publicat a Journal of Environmental Management, l’equip ha aprofundit en els beneficis socioeconòmics de revertir l'abandonament rural. Centrant-se en la reserva de Gerês-Xurés, s’han analitzat escenaris com mantenir l’abandonament rural, la transició a paisatges nadius resilients al foc, revertir l’abandonament rural amb una agricultura d'alt valor natural o la conversió cap a masses forestals resistents al foc. "Hem fet servir diferents models matemàtics que ens han permès implementar part dels escenaris i estratègies codissenyades amb els actors locals", explica Núria Aquilué, investigadora del CTFC que ha participat en ambdós estudis.

La investigació posa de manifest que els paisatges ofereixen serveis ecosistèmics als quals habitualment no se’ls associa valor, encara que sí que en tenen, com la regulació climàtica, l’ús recreatiu, o la disminució de risc d’incendi que ofereixen els ramats de cabres i ovelles. Així, l’equip va incorporar als diferents escenaris estudiats una quantificació, no només biofísica, sinó també econòmica. D'aquesta forma es van tenir en compte tant els costos associats a cada tipus de gestió i els costos evitats amb cada escenari, arribant a una conclusió clara.

Tot i que cada escenari aporta uns beneficis, la investigació es va centrar a minimitzar les pèrdues socioeconòmiques associades a incendis forestals. Així, l’estudi conclou que el quart escenari, revertir l’abandonament rural a través de l’agricultura i la promoció d’espècies forestals resistents al foc, com són les rouredes natives de la regió, és l’estratègia que proporciona els beneficis socioeconòmics més grans en termes de biodiversitat, alhora que minimitza les pèrdues associades a incendis forestals. Seguint aquesta lògica, els científics conclouen que caldria reconèixer econòmicament el rol de les comunitats rurals en la prevenció d’incendis.