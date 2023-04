L’Agència de Desenvolupament Local assoleix una inserció laboral del 67%

L'Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona (Adlsolcar) va aconseguir durant l'any 2022 un percentatge del 67% d'inserció laboral del total de 392 persones ateses. Així mateix, les dades que es desprenen de l'última memòria anual constaten que va augmentar la xifra d'usuaris respecte a l'any anterior: fins a 392 persones del Solsonès i Cardona i un total de 130 empreses i entitats van fer ús del servei Connectem.

"Les dades revelen que els serveis que oferim cada vegada tenen més impacte al territori", destaca la directora de l'Agència de Desenvolupament Local, Glòria Domínguez, posant en relleu la millora en les xifres d'inserció laboral. El 67% de les persones que es trobaven a l'atur van obtenir feina durant el 2022. Respecte als usuaris que van acudir al servei Connectem per millorar el seu lloc de treball, el 41% van poder canviar de feina.

Un altre dels pilars de l'Agència és la formació per millorar les competències professionals dels seus usuaris. En total, durant el 2022 es van oferir 169 hores de formació en diferents cursos especialitzats, en els quals van participar fins a 42 persones. D'altra banda, també es van gestionar 12 contractes temporals per a persones no ocupades d'entre sis i nou mesos de durada per part dels ajuntaments de Solsona i Cardona.

La creació, la consolidació i el creixement empresarial és un altre dels objectius que es marca l'Agència. Durant l'any 2022 es va oferir orientació a un total de 75 persones emprenedores del territori, alhora que es va acompanyar el procés de creació de 24 empreses. En la mateixa línia, fins a 1.271 empreses van ser informades sobre els serveis que presta l'Agència i es van atorgar una quarantena d'ajuts empresarials.

En paral·lel, l'Agència promou la formació de persones en actiu i emprenedores per millorar la competitivitat del teixit empresarial. Així, l'any passat es van dur a terme 3 cursos de formació contínua i 14 seminaris, amb un total de 116 hores de formació i 313 participants. També es van celebrar unes jornades empresarials, que van comptar amb 121 participants, i tres sessions de networking amb 12 participants.

Finalment, la promoció de la gastronomia, el producte local, el comerç del territori és un altre dels eixos que es va desenvolupar l'any passat, a partir de l'impuls de campanyes comercials, amb 367 comerços implicats, o l'organització de concursos, amb 2.607 premis repartits. Alhora, també es van promoure actuacions musicals i culturals i maridatges literaris amb producte local amb l'objectiu de dinamitzar el comerç del Solsonès i Cardona.

Amb tot, la directora de l'Agència es mostra satisfeta pels resultats de la memòria del 2022, però assenyala que encara cal continuar treballant per aconseguir retenir el talent al territori i resoldre la falta de personal en sectors com l'hostaleria, els oficis tradicionals, la comptabilitat i el màrqueting o l'àmbit de les cures. De fet, a partir del curs vinent, creixerà l'oferta de formació professional al Solsonès i Cardona amb tres nous cicles formatius que pretenen donar resposta a la demanda creixent de professionals en alguns sectors. A l'institut Francesc Ribalta de Solsona s'incorporarà un cicle formatiu de grau superior d'automatització robòtica i un altre d'integració social, mentre que l'institut Sant Ramon de la vila bagenca s'impartirà un cicle formatiu de grau mitjà de gestió administrativa.