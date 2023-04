L’Ajuntament de Riner ha recuperat gràcies a la donació d’un veí un fons de documents sobre la gestió municipal dels segles XIX i XX que han estat donant tombs per cases i herències del terme. Segons el mateix consistori, es tracta d’un «important plec de documents històrics» format per centenars de documents de divers origen i topologia datats entre 1870 i 1935 que ara caldrà ordenar i classificar.

El veí que ha fet la donació, Josep Maria Xixons, tenia els documents a les golfes de Cal Missé de Freixenet, on viu. Aquest veí va rebre el fons del seu pare, Josep Xixons conegut també popularment com Pepet de cal Missé. Josep Xixons, que va ser secretari e la Cambra Agrària, havia rebut la documentació d’Isidre Besora de Cal Fonda. Des de l’Ajuntament han assegurat que a pesar d’aquest itinerari de més de 150 anys, els documents estan molt bon estat de conservació. El fons l’integren documents relatius a temes de la hisenda municipal, correspondència institucional, el servei militar dels joves del municipi, documents de comptabilitat, arbitris, padrons, contribucions i impostos territorials urbans i rústics, a més d’actes municipals, segons ha detallat el consistori. Ara els documents quedaran dipositats a l’Arxiu Comarcal del Solsonès, l’òrgan que té les competències per desar sota criteris professionals els fons de la comarca. El director de l’Arxiu, Jordi Torner, ha considerat que «es tracta d’una col·lecció molt completa de documentació municipal, que completarà el fons documental ja existent de l’Ajuntament de Riner». En aquesta línia, Torner ha remarcat especialment que la importància dels documents i les actes municipals recau en el fet que « són un testimoni del dia a dia del territori, dels seus projectes, problemes i actuacions en general» i ha afegit que la donació «ens ajudarà a conèixer molt millor la història de Riner». Sobre la dispersió de documents de titularitat municipal pel terme, Torner ha argumentat que «s’explica perquè aleshores sovint no hi havia un edifici específic destinat a fer d’ajuntament, amb la qual cosa tampoc hi havia un arxiu municipal tal com l’entenem ara». L’arxiver hi ha afegit que «es tracta d’una gran notícia pel patrimoni documental de Riner i, també, del Solsonès».

Per la seva banda, l’alcalde de Riner, Joan Solà, ha manifestat que «a banda de mostrar l’agraïment més sincer de l’Ajuntament a Josep Maria Xixons per aquesta donació desinteressada» i ha fet una crida als veïns a seguir l’exemple de la donació:«voldria animar tots aquells veïns i veïnes que guardin documents municipals d’interès i que desitgin dipositar-los en un espai que garanteixi la seva bona conservació, a fi que no es perdin, a cedir-los a l’Arxiu Comarcal, la qual cosa no deixa de ser una manera d’ajudar a preservar la nostra història».