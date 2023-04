Nou panorama polític a la Coma i la Pedra amb l’alcalde, Ramon Costa, que no es presentarà a la reelecció i un regidor veterà que es presenta encapçalant una llista.

L’actual alcalde, Ramon Costa, ha explicat que ha decidit no presentar-se a les eleccions no tan sols per no continuar en les actuals funcions sinó que també per deixar la política: «Ho deixo perquè ja ha arribat l’hora de retirar-me i deixar que vinguin uns altres». Ramon Costa es va presentar el 2019 amb Independents adscrits a AM, i durant el mandat també va ocupar per delegació la presidència del Consell Comarcal. Costa va ocupar aquest càrrec mig any per la baixa per malaltia de la fins aleshores presidenta. Costa també va ser alcalde de Gironella, on va néixer el 1948, dues legislatures, del 2003 fins al 2011.

Amb aquest escenari polític a la Coma i la Pedra, l’actual regidor que es va presentar a la llista de Junts Gerard Bajona ha anunciat que en aquests comicis obrirà una nova candidatura. En aquesta ocasió serà una llista també independent no adscrita a cap formació nacional, segons ha explicat en declaracions a l’emissora Solsona FM. Així, el nou partit també es dirà Independents per la Coma i la Pedra i, en base a les primeres incorporacions, està formada per algun regidor amb experiència en altres formacions i cares noves de la política local. Bajona ha explicat que «fa divuit anys que soc regidor de l’Ajuntament i he decidit encapçalar una llista».