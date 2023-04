La xarxa d’aigua de Santa Llúcia estalviarà tres piscines l’any

El projecte de millora de la xarxa d’aigua municipal del veïnat de Santa Llúcia de Solsona permetrà establir el control d’un volum d’aigua estimat en 7.000 metres cúbics per any, és a dir set milions de litres que podrien omplir quasi tres piscines olímpiques, amb capacitat habitual de 2.500 metres cúbics.

Aquesta és la quantitat que l’Agència Catalana de l’Aigua considera com a aigua no registrada que transporten les canonades en aquest sector. D’aquests 7.000 metres cúbics per any, el 45%, és a dir 3.150 metres cúbics anuals, correspon a fuites, les quals amb la renovació de les canonades se solucionaran.

L’aigua no registrada inclou no tan sols les fuites sinó també la d’altres pèrdues o destins. En aquest sentit, és la diferència entre l’aigua que registren els comptadors de venda i l’aigua de tram fixada i que, per tant, no surt reflectida en cap factura.

L’Ajuntament de Solsona ha apuntat que l’objectiu de les obres és que la reducció de les fuites d’aigua en aquest sector de la xarxa sigui del 100%, per bé que el projecte tècnic i el seu pressupost fixin un estalvi mínim del 30% de les actuals pèrdues. Els serveis tècnics del consistori han apuntat que aquest nou sistema de sectorització de la xarxa d’aigua s’ha d’anar estenent a tot el terme municipal i, doncs, a altres veïnats, per bé que l’evolució d’aquesta modernització la marcaran les decisions polítiques.

El nou projecte de millora de la xarxa d’aigua potable en aquest veïnat de l’anella exterior de la capital solsonina, on hi ha una cinquantena de cases i masies en una certa dispersió, permetrà fer-hi una gestió més sostenible de l’abastament. Així, els serveis tècnics municipals han explicat que a Santa Llúcia s’hi aplicarà la sectorialització que ja està en marxa al nucli urbà i que permet saber en tot moment el cabal que s’està servint. Això fa possible detectar de seguida possibles fuites o altres incidències sense haver de fer lectures de comptadors.

En una de les últimes sequeres severes, l’any 2010, tota la ciutat de Solsona va registrar un consum anual d’aigua d’uns 318.000 metres cúbics d’aigua.