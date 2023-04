Sota el títol "El centre sanitari del Solsonès, un despropòsit total", Junts pel Solsonès ha reaccionat aquest dilluns a la compra d'un terreny per part del Consell Comarcal per fer-hi un futur hospital. La formació ha criticat la forma i el fons de l'operació: "D’un centre sanitari que, segons ens havien vingut dient, tot enganyant-nos, era deficitari, i que ara resulta que tenia un gran romanent. Però en comptes de destinar aquest dineral a millorar l’actual equipament i a aportar el que pertocava als seus treballadors, ERC ha optat per una aposta incerta i gastar-lo en la compra d’uns terrenys en els quals, d’aquí uns anys (no sabem quants), potser, i només potser, s’hi construirà un CAP. I a sobre, un cop més, ens volen vendre fum amb allò de que primer són les persones i amb el bla bla bla de sempre: moltes paraules i pocs fets!" . Junts també ha posat en dubte el conveni signat amb Sanitat: "Fer un nou CAP al Solsonès és el primer pas per desmantellar la sanitat a la comarca. De fet, ara per ara aquest nou centre d’atenció primària és només una declaració d’intencions per part del Govern de la Generalitat... Ens hem de creure que aquesta declaració d’intencions arribarà a ser una realitat i que justifica que poguem gastar alegrement 800.000 €? I més quan fins ara se’ns deia que el centre sanitari era deficitari? Un despropòsit!"

Des de Junts han fet una passa més enllà en la crítica política i han demanat al Goven d'ERC del Consell: "Senyores i senyors del Consell, retireu-vos, és el millor favor que podeu fer a la comarca. No esteu a l’alçada. El Solsonès no es pot permetre tenir uns governants les decisions dels quals només serveixen per afectar en negatiu les persones del territori. No és bo per a la salut democràtica de la comarca, i encara menys, en aquest cas, per a la salut dels seus veïns i veïnes".