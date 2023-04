L’Escola Agrària del Solsonès preveu que el pròxim curs podria omplir les 50 places dels dos cicles que ofereix atès l’augment de demandes d’informació que està vivint en un procés previ a les inscricpions que ha inclòs, aquest cap de setmana, una jornada de portes obertes que ha més que triplicat el número d’assistents.

La jornada de portes obertes celebrada dissabte va aplegar un centenar de possibles nous alumnes, quan en altres anys els assistents no passaven de la trentena. Es tracte de joves d’al voltant dels divuit anys provinents del mateix Solsonès, Berguedà, Bages, Anoia, Alt Urgell, Noguera i, també, dels Vallès. L’Escola Agrària ofertarà en el pròxim curs vint-i-cinc places per cada un dels dos cicles:Gestió Forestal i Medi Natural i Paisatgisme i Medi Rural. En els anteriors cursos el centre no ha arribat a completar les vint-i-cinc places, de fet habitualment el cicle de Gestió Forestal omple el 90% del grup deixant algunes places lliures i el de Paisatgisme omple la meitat de les places.

Amb l’actual escenari de creixement pel que fa a l’expectativa dels cursos fa pensar l’escola que el cicle de Gestió Forestal s’omplirà segur i el de Paisatgisme possiblement també. Des del centre, Pau Vericat ha apuntat que «no hem fet gaire campanya, de manera que potser és que la societat està més sensibilitzada o comença a captar que és un sector amb projecció». Vericat ha argumentat que «nosaltres fa anys que estem convençuts que el medi ambient i la producció d’aliments son àmbits que creixen, potser ara ja està calant en la societat; hi comença a haver feina al sector primari, ben remunerada amb bones condicions».